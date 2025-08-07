Bairro Santos Dumont

Médico é detido após tentar atropelar guardas durante fuga de blitz em Vitória

Segundo a Guarda de Vitória, o suspeito foi submetido ao teste de bafômetro, e foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica; fiscalização de rotina ocorria na Avenida Marechal Campos

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:53

Segundo a Guarda Municipal, suspeito foi submetido ao teste de bafômetro que deu positivo Crédito: Divulgação Guarda de Vitória

Um médico de 46 anos foi detido ao tentar atropelar de carro guardas municipais enquanto fugia de uma blitz, na noite desta quarta-feira(6), em Santos Dumont, Vitória. Segundo a Guarda Cívil Municipal de Vitória, o suspeito foi submetido ao teste de bafômetro, e foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica. A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização de rotina que estava sendo realizada na Avenida Marechal Campos. O nome do detido não foi informado.



Segundo o relato dos agentes, o médico conduzia uma Mercedes-Benz C180 e teria realizado uma manobra de retorno quando viu o ponto de bloqueio montado pelo Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda de Vitória.

"Como é padrão, mantivemos a equipe em alerta para casos de motoristas que tentam se esquivar das fiscalizações em razão de alguma irregularidade. Ao alcançá-lo, ele acelerou o veículo contra nós. Foi necessário nos esquivarmos para não sermos atingidos" Agente Louzada Grupamento Tático Operacional da Guarda de Vitória

Conforme a Guarda, um dos agentes efetuou um disparo contra os pneus do veículo, acertando o dianteiro. Mesmo com o pneu furado, o motorista continuou em alta velocidade pela Avenida Marechal Campos, sendo acompanhado pelos motociclistas. A perseguição terminou em frente à Delegacia da Polícia Civil, no bairro Bonfim, onde o veículo foi interceptado.

No interior do carro, os guardas municipais encontraram uma lata de cerveja aberta. "Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e, por esse motivo, afirmou ter tentado evitar a abordagem. Foi oferecido o teste do bafômetro, que apontou o resultado de 0,16 mg/L de álcool por litro de ar expelido, configurando infração de trânsito", descreveu Louzada.

O motorista foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde o caso foi registrado e o autor, apresentado às autoridades competentes. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

Fiscalizações em Vitória

De acordo com a Guarda de Vitória, a blitz faz parte da rotina operacional da corporação. Dados do Observatório de Segurança Pública apontam que as mortes no trânsito caíram 41% entre janeiro e julho de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.

“Beber e dirigir é uma combinação perigosa e criminosa. Com os investimentos em capacitações constantes, as equipes da Guarda de Vitória agem com técnica e responsabilidade. As fiscalizações em pontos estratégicos da cidade são constantes e visam preservar vidas. Cabe aos motoristas respeitarem as regras e entenderem que segurança no trânsito é dever de todos”, disse o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta