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Saturnino de Brito

Manutenção de semáforos na Praia do Canto deixa trânsito lento em Vitória

Uma retenção se formou na Avenida Saturnino de Brito, em frente ao Posto Iate, na tarde desta quinta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:22

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:22

Trânsito lento na Saturnino de Brito, em Vitória  Crédito: Ouvinte CBN/ Sara Del Puppo
O trânsito ficou lento para os motoristas que passavam pela Avenida Saturnino de Brito, em Vitória, durante a tarde desta quinta-feira (22). O motivo foi a manutenção em semáforos, localizados em frente ao Posto Iate, na Praia do Canto. 
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, para realizar a operação, a faixa no meio foi interditada, nos dois sentidos da via, no trecho em frente ao posto.
Com a obstrução, uma leve retenção de veículos se formou, principalmente no sentido Praia de Camburi ao Centro de Vitória. 

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