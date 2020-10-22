Manutenção de semáforos na Praia do Canto deixa trânsito lento em Vitória

Trânsito lento na Saturnino de Brito, em Vitória Crédito: Ouvinte CBN/ Sara Del Puppo

O trânsito ficou lento para os motoristas que passavam pela Avenida Saturnino de Brito, em Vitória, durante a tarde desta quinta-feira (22). O motivo foi a manutenção em semáforos, localizados em frente ao Posto Iate, na Praia do Canto.

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, para realizar a operação, a faixa no meio foi interditada, nos dois sentidos da via, no trecho em frente ao posto.