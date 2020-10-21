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Interdição parcial

Acidente entre moto e carreta deixa dois feridos na BR 101 na Serra

As vítimas foram encaminhadas ao hospital e não tiveram o estado de saúde divulgado até o momento. Por conta da colisão, uma faixa da via permanece interditada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 17:23

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:23

Acidente entre moto e carreta deixa feridos na BR 101 na Serra
Acidente entre moto e carreta deixa feridos na BR 101 na Serra Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo uma moto e uma carreta na BR 101, próximo a um supermercado que fica na rodovia, em Laranjeiras, na Serra, deixou dois feridos por volta das 16h desta quarta-feira (21). As vítimas foram encaminhadas a um hospital da região e não tiveram o estado de saúde divulgado. Por conta da colisão, uma faixa na pista sentido Vitória - Serra permanece interditada.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de agentes da corporação, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Eco101  concessionária que administra a rodovia  foram acionadas para atendimento à ocorrência. O trânsito flui no local, mas com retenção devido à interdição de uma faixa da via. 
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, recursos como ambulância, guincho e viatura de inspeção foram utilizados para atendimento. " A pista central sul está interditada e o tráfego está desviado para a via marginal", concluiu em nota. 

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