Manifestantes protestam em avenidas do Centro de Vitória

No momento, os manifestantes passam pela Avenida Vitória

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 11:25

 - Atualizado há 6 anos

Manifestantes protestam ocupando uma faixa na Beira Mar Crédito: Internauta

Um protesto envolvendo candidatos do concurso da Polícia Militar (PM) no Centro de Vitória interdita uma faixa ocupada na Avenida Vitória, próximo ao Salesiano, na manhã desta segunda-feira (21). Segundo informações da CBN Vitória,  eles são candidatos do concurso de 1996 e pedem para que sejam integrados à corporação.

Mais cedo, os manifestantes fechavam alternadamente as avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas e, em seguida, ocuparam uma pista na Avenida Beira-Mar. No momento, o grupo de manifestantes, saiu da Beira-Mar e seguiu pela Rua Paulino Müller e agora estão na Avenida Vitória. 

