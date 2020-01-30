Motoristas enfrentam a Avenida Vitória interditada na manhã desta quinta-feira (30) Crédito: Google Street View

Your browser does not support the audio element. Interdição total em trecho na Avenida Vitória deixa trânsito lento

Uma interdição total em um trecho da Avenida Vitória, na Capital, deixa o trânsito lendo na via na manhã desta quinta-feira (30). A avenida, que é uma das principais avenidas da Grande Vitória, está totalmente interditada no sentido Centro x Praia do Canto, devido a obras de ampliação. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, no sentido contrário, motoristas utilizam uma faixa da pista.

Ainda segundo a Guarda Municipal, os motoristas que seguem no sentido Centro x Praia do Canto precisam fazer um desvio, na altura da Localiza Seminovos, para a Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria. A partir do desvio nesta via e na Avenida Paulino Müller, os motoristas retornarão para a Avenida Vitória, na altura da Praça de Jucutuquara, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Quem precisar seguir para as regiões da Praia do Canto e Jardim da Penha, podem passar pela Avenida Beira Mar para evitar transtorno no trânsito devido a essa interdição.

EXPLICAÇÃO

O secretário executivo a Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes, explicou a mudança no trânsito se deu para a realização de uma obra de fresagem asfáltica e que o serviço será concluído no fim da tarde desta quinta-feira (30).

"A alteração foi necessária porque estamos fazendo a retirada do asfalto desse trecho. Por ser uma distância curta, ainda nesta quinta-feira os carros poderão voltar a trafegar pela via", disse o secretário sem dizer porque a alteração não foi comunicada antecipadamente.