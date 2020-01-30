Interdição total em trecho na Avenida Vitória deixa trânsito lento
Uma interdição total em um trecho da Avenida Vitória, na Capital, deixa o trânsito lendo na via na manhã desta quinta-feira (30). A avenida, que é uma das principais avenidas da Grande Vitória, está totalmente interditada no sentido Centro x Praia do Canto, devido a obras de ampliação. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, no sentido contrário, motoristas utilizam uma faixa da pista.
Ainda segundo a Guarda Municipal, os motoristas que seguem no sentido Centro x Praia do Canto precisam fazer um desvio, na altura da Localiza Seminovos, para a Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria. A partir do desvio nesta via e na Avenida Paulino Müller, os motoristas retornarão para a Avenida Vitória, na altura da Praça de Jucutuquara, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Quem precisar seguir para as regiões da Praia do Canto e Jardim da Penha, podem passar pela Avenida Beira Mar para evitar transtorno no trânsito devido a essa interdição.
EXPLICAÇÃO
O secretário executivo a Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes, explicou a mudança no trânsito se deu para a realização de uma obra de fresagem asfáltica e que o serviço será concluído no fim da tarde desta quinta-feira (30).
"A alteração foi necessária porque estamos fazendo a retirada do asfalto desse trecho. Por ser uma distância curta, ainda nesta quinta-feira os carros poderão voltar a trafegar pela via", disse o secretário sem dizer porque a alteração não foi comunicada antecipadamente.
O representante da prefeitura ainda salientou que novas alterações podem ocorrer, mas no cronograma de obra não há nenhuma programada para os próximos dias.