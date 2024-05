Estradas

Homem morre em acidente entre carro e carreta na ES 484 em Guaçuí

Márcio Adriano de Moraes tinha 50 anos e era irmão de um vereador da cidade; veículo em que ele estava ficou completamente destruído

Carro em que vítima estava ficou completamente destruído. (Redes sociais )

O motorista de um Fiat Idea morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na noite de quinta-feira (30), na ES 484, próximo a um trevo de Guaçuí, no Caparaó capixaba. Equipes de resgate do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas Márcio Adriano de Moraes, de 50 anos, já estava morto.

Segundo informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 19h30. A carreta, conduzida por um homem de 38 anos, estava no sentido a São José do Calçado, atravessada, fechando totalmente a rodovia. Já o Fiat Idea estava no sentido contrário.

Segundo o motorista da carreta, ele chegava à cidade de Guaçuí para realizar a entrega de cimento a um estabelecimento comercial. Por conta do horário, iria estacionar próximo e teve que realizar uma manobra na pista, com a intenção de retornar, quando o veículo colidiu com a carreta.

Carreta ficou atravessada na rodovia. (Redes sociais )

Os policiais realizaram o teste do bafômetro, tendo o resultado de negativo para o consumo de bebida alcoólica. Por conta do acidente fatal, o motorista foi levado à Delegacia de Alegre, que atende a região. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado ao carreteiro, mas não houve retorno até a publicação.

O corpo de Márcio foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Ele era irmão do vereador de Guaçuí, Wanderley Moraes.

