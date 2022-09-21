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Grupo de motociclistas invade contramão e causa acidente em Cariacica

Segundo relatos, eles costumam circular de forma imprudente em Campo Grande durante às madrugadas; nesta quarta (21), outro motociclista, que não faz parte do grupo, acabou ferido após uma colisão frontal
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 set 2022 às 19:20

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 19:20

Acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (21), em Campo Grande, Cariacica
Acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (21), em Campo Grande, Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Moradores do bairro Campo Grande, em Cariacica, reclamam de um grupo com cerca de 80 motociclistas que transita pela Avenida Alice Coutinho, uma das principais da região, durante a madrugada. Segundo relatos, a maioria provoca muito barulho e ainda desobedece leis de trânsito ao dirigir na contramão ou em ciclovias.
Nesta quarta-feira (21), outro condutor que passava pelo local, sem envolvimento com o grupo, se acidentou devido à ação dos motociclistas. Ele estava em uma das faixas que seguia sentido bairro Vila Isabel, quando foi surpreendido por uma pessoa na contramão. A ocorrência ocorreu por volta das 1h.
Um vídeo mostra o momento exato da colisão (veja abaixo). De acordo com a Polícia Militar, o grupo de motociclistas estaria praticando racha na avenida. Uma das vítimas foi socorrida ao hospital, enquanto a outra, que teria provocado o acidente, fugiu do local.
À reportagem de A Gazeta, a engenheira civil Marcela Oliose, que mora na região, contou que essas infrações provocadas pelos motociclistas têm ocorrido há cerca de um ano e meio. "Eles passam nesse trecho por volta das 1h da manhã, numa periodicidade de, geralmente, três semanas – ou em véspera de feriado. Durante um dos picos da pandemia da Covid-19 no Estado, eles chegaram a parar de transitar por ali, mas logo retornaram", relatou.
“Esse grupo passa sempre arrancando com o escapamento, provocando um barulho horroroso. Mas, normalmente, a gente está dormindo nessa hora, então pegamos sempre o final da confusão. Teve uma vez em que tinham mais de 200 motociclistas. É um incômodo muito grande”, desabafou.

INFRAÇÃO GRAVE

Em nota, a Gerência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) de Cariacica informou que não há registros de denúncias por parte de moradores da região sobre a conduta do grupo. Indicou, ainda, que a a multa sobre transitar na contramão é de natureza grave e obedece o valor estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que é de R$ 195,23.
"Para conscientizar a população, a Semdefes realiza periodicamente campanhas educativas de educação para o trânsito em diversos pontos da cidade, além de ações em escolas", completou.
Questionada sobre o caso, a Polícia Militar também destacou que realiza fiscalização de trânsito diariamente nas rodovias estaduais do Estado e que atende a todos os chamados, via Ciodes (190), quando solicitada em qualquer localidade. "É importante destacar que uma viatura pode ser acionada através do 190 quando uma infração for flagrada", afirmou.

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