Oito motoristas são multados por hora durante blitz em Vitória

Condutores sem carteira de habilitação, veículo adulterado, documentos vencidos e recusa ao teste do bafômetro. Todas essas infrações foram flagradas durante uma blitz realizada pela Guarda Municipal na noite da última segunda-feira (23) no bairro Mário Cypreste, em Vitória. O resultado: a cada hora de operação, pelo menos oito motoristas foram multados.

Em quatro horas, a operação batizada de "Segunda Com Lei", os agentes realizaram 42 testes de bafômetro e aplicaram 34 autos de infração. Ao todo, 42 veículos, entre carros e motos, foram abordados durante a blitz. Além disso, a ação também levou à remoção de três carros e duas motos.

Bafômetro

Durante a operação 17 motoristas se negaram a realizar o teste do bafômetro na tentativa de escapar da multa — o que não adianta muito, já que os agentes podem realizar o termo de constatação de alcoolemia, atestando um ou mais sinais que indiquem que houve ingestão de álcool por parte do condutor.

Isso significa que mesmo sem fazer o teste, o condutor que bebeu também recebe o mesmo auto de infração. O valor da multa é de R$ 2.934,70 e a perda de sete pontos na habilitação. Além disso, a lei prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e a retenção do veículo caso não haja outro motorista habilitado no momento da blitz.