Cidades têm ruas interditadas para montagem de tapetes de Corpus Christi

Os municípios da Grande Vitória terão mudanças no trânsito a partir desta quarta-feira (29); A Gazeta preparou lista para você se programar

Tapete de Corpus Christi na Igreja Católica do bairro Guaranhus, em Vila Velha. (Carlos Alberto Silva)

Nesta quinta-feira (30), dia em que se celebra o sacramento do Corpo de Cristo, as ruas de diversas cidades do Espírito Santo serão tomadas pelos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Para a confecção deles, é necessário que a circulação de veículos em algumas vias seja bloqueada, e isso já começa a acontecer nesta quarta-feira (29).

A reportagem de A Gazeta detalha, abaixo, quando e quais ruas serão interditadas na Grande Vitória para você se programar. Confira:

Vitória

Jardim da Penha:

Em Jardim da Penha, Rua Amélia Tartuce Nasser, o trecho entre a Rua Aristóbolo Barbosa Leão e a Rua Nicolau Von Schilgen será interditado nos dois sentidos, das 06h às 23h, na quinta-feira (30). O trânsito estará livre nas vias adjacentes.

Também haverá fechamento da Av. Francisco Generoso da Fonseca (trecho entre a Av. Anísio Fernandes Coelho e a Praça Anníbal Anthero Martins) e a Praça Anníbal Anthero Martins (trecho entre a Av. Dr. Pedro Feu Rosa e a Rua Eugenílio Ramos), também em Jardim da Penha, das 06h às 20h, da quinta-feira (30).

Praia do Canto:

Na Praia do Canto, haverá interdição dos dois sentidos da Rua Eugênio Netto (trecho entre a Rua Fortunato Ramos e a Rua Madeira de Freitas), das 07h às 12h, no dia 30.

Centro:

Já na Catedral Metropolitana, na Cidade Alta, a Rua José Marcelino, que circunda todo o templo, ficará fechada das 7h às 20h.

Em todos os casos, o trânsito será desviado pelas ruas ao redor dos eventos, sempre acompanhadas e sinalizadas pela Guarda Civil Municipal de Vitória.

Vila Velha

Quarta-feira, dia 29:

Subida Luminosa ao Convento, na Prainha, às 17h. Procissão: saída na rua Delmar Duarte (na praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário), Rua Cel. Mascarenhas e Rua Vasco Coutinho, Praça Otávio Araújo, rua Antônio Ataíde, Rua Luiza Grinalda, até o Convento da Penha.

Paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã, às 17h. Interdição: Av. Jair de Andrade, Av Prof.ª Francelina Carneiro Setúbal até a Rua Porto Alegre, em Itapuã.

Mitra Arquidiocesana de Vitória, Soteco, às 18h. Interdição: Rua Visconde de Taunay, do trecho da Rua Almirante Tamandaré e Rua Machado de Assis, no bairro Soteco.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Prainha, às 18h. Interdição: Av. Antônio Ferreira de Queiroz, Av. Luciano das Neves (do trecho da Av. Antônio Ferreira de Queiroz a Rua Pedro Palácios) e a rua Pedro Palácios, na Prainha.

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, às 18h30. Interdição: Rua C, rua Itaiabaia e rua Três, em Coqueiral de Itaparica.

Paróquia Santíssima Trindade, Aribiri, às 19h. Interdição: Rua José Vereza, no trecho da Rua São José até a rua Ataulfo Alves, no bairro Aribiri.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Cobilândia, às 19h. Interdição: Avenida Jacinto Admiral, no trecho da Praça Cibiem até a Praça Arariús, em Cobilândia.

Igreja Matriz Santa Cruz, Vale Encantado, às 19h30. Interdição: Rua Cristalina até a Praça do bairro, em Vale Encantado.

Paróquia Nossa Senhora da Glória, bairro da Glória, às 20h. Interdição parcial: Rua Mestre Gomes, do trecho em frente à igreja até a Rua Caetés, no bairro Glória.

Paróquia Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro, Praia da Costa, às 20h. Interdição parcial: Rua Antônio Gil Veloso e ciclovia do calçadão, do trecho da Rua XV de Novembro até a Rua Diorgenes Malacarne, na Praia Da Costa.

Quinta-feira, dia 30:

Mitra Arquidiocesana de Vitória, Ibes, às 4h. Interdição: Em torno da Praça Assis Chateaubriand, Rua Nelson Monteiro e a rua lateral à igreja, no bairro Ibes.

Paróquia Santa Rita de Cássia, bairro Planalto, às 8h. Procissão: Rua Darci Vargas, Rua São Judas Tadeu, Av. Fernando Antônio da Silveira, no bairro Santa Rita. Os fiéis passarão pela rua Ana Siqueira, em Alecrim, e pela rua Augusto dos Anjos, até a comunidade São José, no bairro Planalto.

Igreja Matriz Santa Cruz, Vale Encantado, às 8h30. Procissão: Em volta da Praça do Bairro, em Vale Encantado.

Mitra Arquidiocesana de Vitória, Paul, às 9h30. Procissão: Rua da Lancha, Av. Jerônimo Monteiro, Rua Henrique Laranja, Rua Moscoso, Rua Araribóia, no bairro Paul.

Paróquia Nossa Senhora Do Rosário, Prainha, às 16h. Procissão: do Santuário de Vila Velha em direção a igreja Nossa Senhora do Rosário. Os fiéis irão sair da rua Cabo Ayson Simões, passarão pela av. Jerônimo Monteiro, Av. Champagnat, Rua Antônio Ataíde, Av. Antônio Ferreira de Queiroz, rua Reginaldo Aylson Simões e rua Pedro Palácios, na Prainha de Vila Velha.

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, às 16h. Procissão: os fiéis sairão da rua Itaiabaia, passarão pela Av. Santa Leopoldina, rua Três, Av. Perimetral, voltarão para a Rua Itaiabaia e Rua c, em Coqueiral de Itaparica.

Paróquia Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro, Praia da Costa, às 17h. Procissão: os fiéis sairão da Rua XV de Novembro, passarão pela Av. Gil Veloso, Rua Diorgenes Malacarne e Rua Rio Branco, na Praia Da Costa.

Paróquia São Francisco de Assis, Itapuã, às 17h. Procissão: saída da Av. Jair de Andrade, rua Fortaleza, Rua Belém, rua Humberto Serrano até a igreja, em Itapuã.

Paróquia Nossa Senhora De Guadalupe, Praia de Itaparica, às 18h. Procissão: a saída será da Av. Estudante José Júlio de Souza, Av. Ayrton Senna, Av. da Praia até a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na Praia de Itaparica.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Cobilândia, às 18h30. Procissão: Rua Danilo Alves, Av. Marechal Humberto de Alencar e Rua Branco, em Cobilândia.

Cariacica

Paróquia Bom Pastor, em Campo Grande: interdição a partir das 21h da quarta-feira (29). Local dos tapetes: Rua Dom Luiz Scortegagna/Av. Expedito Garcia (até entrada da Avenida Campo Grande). Horário da missa/procissão: 9h.

Paróquia Santa Maria Goretti, em Jardim América: interdição na madrugada de quinta-feira (30). Local dos tapetes: Rua Bolívia. Horário da missa/procissão: 15h.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Itaquari: interdição a partir das 7h da quinta-feira (30). Local dos tapetes: Rua Diamantina/Morro da Companhia. Horário da missa/procissão: 17h.

Paróquia Santíssima Trindade, em Vila Capixaba: interdição na manhã da quinta-feira (30). Local dos tapetes: Rua Fundão. Horário da missa/procissão: 16h.

Paróquia São Francisco de Assis, em São Francisco: interdição apenas da rua entre a igreja e a praça a partir das 17h da quarta (29). Local dos tapetes: Praça do bairro São Francisco (em frente à Igreja Matriz). Horário da missa/procissão: 8h.

Paróquia Jesus Libertador, em Castelo Branco: interdição na manhã da quinta-feira (30). Local dos tapetes: Rua Celestino de Almeida. Horário da missa/procissão: às 17h, saindo da pracinha de Castelo Branco.

Paróquia Maria Mãe da Igreja, em São Geraldo: interdição na noite de quarta-feira (29). Local dos tapetes: Rua Dona Teresa. Horário da missa/procissão: 8h (início da missa na Comunidade Santo Antônio).

Paróquia Bom Jesus, em Novo Horizonte: interdição na Rei Ciro, à partir da noite de quarta-feira (29). Local dos tapetes: Vale dos Reis. Horário da missa/procissão: 8h (logo após a procissão até a Igreja Matriz).

Serra

Porto Canoa:

Interdição da Rua dos Perdizes, a partir das 19h do dia 29 até 11h do dia 30.

Serra Sede:

Interdições nas avenidas Cassiano Castelo e Jones dos Santos Neves. A procissão fará o seguinte trajeto: av. Jones dos Santos Neves, rua Domingos Martins, av. Getúlio Vargas, rua Major Pissarra e av. Cassiano Castelo até a Igreja Matriz. A interdição será das 18h do dia 29 até 18h do dia 30.

Jacaraípe:

Interdição da Rua Teresina, trecho entre Rua Belo Horizonte, Rua Vitória e Rua Salvador, das 18h do dia 29 até as 21h do dia 30.



Barcelona:

Interdição da av. Sudeste e av. Região Sul até a rua Arco Verde, sentido BR-101, das 18h30 do dia 29 até as 23h59 do dia 30.

Morada de Laranjeiras:

Interdição da Rua Itaipava, entre a esquina da Av. Copacabana e esquina da Rua São Conrado, no dia 30, das 8h às 11h.

Rua dos Morangos, da frente da Igreja São José até a creche Play Kids, no dia 30, das 7h às 10h.

São Diogo:

A procissão da paróquia Nossa Senhora da Penha passará pelas ruas Cassimiro de Abreu, Castro Alves, Gonçalves Dias, Humberto de Campos, Coelho Neto, Euclides da Cunha, Castelo e Guimarães Junior. Interdição no dia 30 às 18h30.

Parque Residencial Laranjeiras:

A procissão da paróquia São Francisco de Assis sentido Comunidade Bom Jesus, em Valparaíso, fará o seguinte trajeto: travessa 2, rua Casemiro de Abreu, av. Central, av. U1, rua Benjamim Franklin, rua Gutemberg, av. Guarapari e rua Setiba. Interdição no dia 30 às 19h.

Nova Carapina I:

Interdição da rua Teófilo Otoni, das 6h às 21h do dia 30.

Viana

Vila Bethania:

Igreja Católica de Vila Bethania: interdição na Rua Pernambuco e Rua Jerônimo Monteiro, das 20h do dia 29 até as 20h do dia 30.



Marcílio de Noronha:

Paróquia Mãe da Divina Misericórdia: interdição na Avenida Vitória, da Capela Mortuária até o É Pra Já, das 5h até 19h.

Viana Sede:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição: interdição nas Ruas Coronel Nunes Ferreira (da Praça Jerônimo Monteiro até o CRAS), Rua Olival Pimentel (da rotatória até a EMEF Nelson Vieira Pimentel), Rua Domingos Vicente (da linha ferrea até o CRAS), das 3h até 19h.

