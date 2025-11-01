Home
Casal que seguia para evento gospel morre em acidente em Laranja da Terra

Casal que seguia para evento gospel morre em acidente em Laranja da Terra

Motocicleta em que estavam bateu de frente com uma carreta e ambos morreram no local do acidente registrado nesta sexta-feira (31)

Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 13:18

Um casal morreu em um grave acidente entre uma motocicleta e uma carreta, em Laranja da Terra, na região Noroeste do Espírito Santo. Eles seguiam direção a Afonso Cláudio e bateram no veículo, que trafegava na direção contrária. O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele mesmo acionou o Samu para realizar o atendimento as vítimas após a colisão.

Um homem de 53 anos pilotava a moto e uma mulher, de 47 anos, estava na carona. Segundo testemunhas, os dois se deslocavam para trabalhar em um evento gospel. Os dois não foram identificados.

O motorista da carreta tinha 37 anos e foi liberado após ser ouvido na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, porque permaneceu no local do acidente e não tinha consumido bebida alcoólica.

Após o acidente, os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

