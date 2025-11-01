Casal que seguia para evento gospel morre em acidente em Laranja da Terra

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 13:18
Um casal morreu em um grave acidente entre uma motocicleta e uma carreta, em Laranja da Terra, na região Noroeste do Espírito Santo. Eles seguiam direção a Afonso Cláudio e bateram no veículo, que trafegava na direção contrária. O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele mesmo acionou o Samu para realizar o atendimento as vítimas após a colisão.
Um homem de 53 anos pilotava a moto e uma mulher, de 47 anos, estava na carona. Segundo testemunhas, os dois se deslocavam para trabalhar em um evento gospel. Os dois não foram identificados.
O motorista da carreta tinha 37 anos e foi liberado após ser ouvido na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, porque permaneceu no local do acidente e não tinha consumido bebida alcoólica.
Após o acidente, os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
