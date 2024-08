Carro cai em canal após motorista manobrar em rua sem saída de Vila Velha

A condutora disse que não conhecia o local e estava com a visibilidade prejudicada por causa da chuva, na noite de quarta-feira (31)

Um carro foi parar dentro do canal em Itapuã, Vila Velha, durante as chuvas que atingiram cidades da Grande Vitória na noite de quarta-feira (31). Para a Guarda Municipal, a motorista do veículo contou que o acidente aconteceu depois de ela entrar em uma rua sem saída e tentar fazer uma manobra.