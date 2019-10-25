Carreta com bloco de granito tomba e motorista fica ferido no ES

O acidente foi na tarde desta sexta-feira (25), em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar / Divulgação

Uma carreta carregada com um bloco de granito tombou na tarde desta sexta-feira (25), na rodovia ES 137, no Córrego Sabiá III, no sentido São Gabriel da Palha para São Domingos do Norte.

De acordo com a Polícia Militar, a carreta tombou na pista e ainda atingiu outro veículo. O motorista da carreta ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância. Os passageiros do outro veículo não ficaram feridos.

Com o impacto do acidente, o bloco de granito provocou diversos danos na pista e foi parar na lateral da rodovia. Segundo a PM, o trânsito no local já foi liberado.