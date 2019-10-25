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Carreta com bloco de granito tomba e motorista fica ferido no ES

O acidente foi na tarde desta sexta-feira (25),  na rodovia ES 137, em São Domingos do Norte

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 20:10
O acidente foi na tarde desta sexta-feira (25), em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar / Divulgação
Uma carreta carregada com um bloco de granito tombou na tarde desta sexta-feira (25), na rodovia ES 137, no Córrego Sabiá III, no sentido São Gabriel da Palha para São Domingos do Norte.
De acordo com a Polícia Militar, a carreta tombou na pista e ainda atingiu outro veículo. O motorista da carreta ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância. Os passageiros do outro veículo não ficaram feridos.
Com o impacto do acidente, o bloco de granito provocou diversos danos na pista e foi parar na lateral da rodovia. Segundo a PM, o trânsito no local já foi liberado.
O acidente foi na tarde desta sexta-feira (25), em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar / Divulgação

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