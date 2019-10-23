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Motorista sai ileso após capotar carro em rodovia do interior do ES

Único ocupante do veículo, ele perdeu o controle da direção em uma curva de Nova Venécia

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 20:31
Carro ficou bastante danificado após capotamento na ES 130 Crédito: Rede Notícia ES
Esta quarta-feira (23) não começou nada bem para um homem que capotou o carro da empresa na ES 130. O acidente aconteceu por volta das 7h50, enquanto ele estava a caminho do trabalho e a cerca de 10 km da entrada do município da Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Apesar do prejuízo, o motorista saiu ileso.
Único ocupante do veículo, ele perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. Sem sinais de embriaguez, o motorista havia saído de Boa Esperança e dirigia no sentido sul da rodovia estadual, no momento do acidente. Por causa do capotamento, ele sentiu leves dores no braço e foi levado, por precaução, a um hospital particular de Nova Venécia.
Uma das principais rodovias do interior do Espírito Santo, a ES 130 atravessa parte do Noroeste e Norte do Estado, ligando as cidades de Nova Venécia e Montanha, até a divisa com Minas Gerais, no município de Nanuque. O trânsito pelo local segue normalmente. Todas as informações sobre o acidente foram passadas pelo Corpo de Bombeiros.

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