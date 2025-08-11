Trânsito alterado

Avenida de bairro em Vila Velha é interditada para obras de macrodrenagem

Por conta da interdição em Santa Inês, os motoristas precisam redobrar a atenção e passar por outras vias; confira quais são

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:26

Devido às obras de macrodrenagem no bairro Santa Inês, em Vila Velha, a Avenida Rui Braga Ribeiro foi interditada pela prefeitura nesta segunda-feira (11), no trecho entre a praça do bairro e a Rua Olegário Mariano. As obras têm prazo de 20 dias para serem concluídas no local. Por conta disso, os motoristas devem redobrar a atenção ao passarem pela região. As rotas estão sinalizadas na imagem. (Veja abaixo)



Rotas alternativas

Mapa das rotas alternativas e da interdição em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informou que há três rotas alternativas para os condutores que querem acessar Santa Inês e bairros da região. São elas:

Via Santos Dumont: ruas Humberto Lerenzutti, Princesa Isabel, Gil Bernardes da Silveria, Cravo e Dezoito; para os condutores que vêm de Vitória pela Rodovia Carlos Lindenberg sentido Santa Mônica, Santa Inês e Cocal.



ruas Humberto Lerenzutti, Princesa Isabel, Gil Bernardes da Silveria, Cravo e Dezoito; para os condutores que vêm de Vitória pela Rodovia Carlos Lindenberg sentido Santa Mônica, Santa Inês e Cocal. Via Ibes: nesta rota, o motorista deve acessar a Avenida Nossa Senhora da Penha, contornar a Praça Assis Chateaubriand, Rua José Ribeiro, Rua Nilo Barcelar, Rua Frei Firmino, Rua Angelo Borgo e Avenida Franciso A. de Carvalho.

nesta rota, o motorista deve acessar a Avenida Nossa Senhora da Penha, contornar a Praça Assis Chateaubriand, Rua José Ribeiro, Rua Nilo Barcelar, Rua Frei Firmino, Rua Angelo Borgo e Avenida Franciso A. de Carvalho. Via Cristóvão Colombo: as rotas são as avenidas Salgado Filho e Capixaba. A região estará sinalizada para os condutores.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta