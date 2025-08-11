Avenida de bairro em Vila Velha é interditada para obras de macrodrenagem

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:26
Devido às obras de macrodrenagem no bairro Santa Inês, em Vila Velha, a Avenida Rui Braga Ribeiro foi interditada pela prefeitura nesta segunda-feira (11), no trecho entre a praça do bairro e a Rua Olegário Mariano. As obras têm prazo de 20 dias para serem concluídas no local. Por conta disso, os motoristas devem redobrar a atenção ao passarem pela região. As rotas estão sinalizadas na imagem. (Veja abaixo)
A Prefeitura de Vila Velha informou que há três rotas alternativas para os condutores que querem acessar Santa Inês e bairros da região. São elas:
