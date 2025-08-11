Home
Avenida de bairro em Vila Velha é interditada para obras de macrodrenagem

Por conta da interdição em Santa Inês, os motoristas precisam redobrar a atenção e passar por outras vias; confira quais são

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:26

Devido às obras de macrodrenagem no bairro Santa Inês, em Vila Velha, a Avenida Rui Braga Ribeiro foi interditada pela prefeitura nesta segunda-feira (11), no trecho entre a praça do bairro e a Rua Olegário Mariano. As obras têm prazo de 20 dias para serem concluídas no local. Por conta disso, os motoristas devem redobrar a atenção ao passarem pela região. As rotas estão sinalizadas na imagem. (Veja abaixo)

Rotas alternativas

Mapa das rotas alternativas e da interdição em Santa Inês, Vila Velha
Mapa das rotas alternativas e da interdição em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informou que há três rotas alternativas para os condutores que querem acessar Santa Inês e bairros da região. São elas:

  • Via Santos Dumont: ruas Humberto Lerenzutti, Princesa Isabel, Gil Bernardes da Silveria, Cravo e Dezoito; para os condutores que vêm de Vitória pela Rodovia Carlos Lindenberg sentido Santa Mônica, Santa Inês e Cocal.
  • Via Ibes: nesta rota, o motorista deve acessar a Avenida Nossa Senhora da Penha, contornar a Praça Assis Chateaubriand, Rua José Ribeiro, Rua Nilo Barcelar, Rua Frei Firmino, Rua Angelo Borgo e Avenida Franciso A. de Carvalho.
  • Via Cristóvão Colombo: as rotas são as avenidas Salgado Filho e Capixaba. A região estará sinalizada para os condutores.

