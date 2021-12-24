Rodovia BR 101 é interditada por causa da chuva na região sul da Bahia Crédito: PRF | Divulgação

Your browser does not support the audio element. BR 101 é liberada no Sul da Bahia após asfalto ceder

17h15 - PISTA TOTALMENTE LIBERADA no km 730 da BR 101, município de Eunápolis. Trânsito lento no local. Fique atento à sinalização e ao limite de velocidade. — PRF_ES (@PRF191ES) December 24, 2021

A maioria dos motoristas não teve outra opção a não ser esperar, já que a PRF não recomendou desvios alternativos por estradas de terra por causa do risco de acidentes devido à chuva na região.

Segundo informações do site G1 Bahia, alguns veículos passavam pelo local no momento em que a pista cedeu por causa das chuvas, na quinta-feira (23), mas não houve registro de feridos.