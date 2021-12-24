BR 101 é liberada no Sul da Bahia após asfalto ceder
A BR 101, que cedeu por volta das 11h de quinta-feira (23) no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi totalmente liberada às 17h15 desta sexta-feira (24). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta da chuva que atingiu a região, a liberação do trecho sofreu atrasos. Foram cerca de 30 horas de interdição total no quilômetro 730 da pista. A PRF informou que o trânsito segue lento no local.
A maioria dos motoristas não teve outra opção a não ser esperar, já que a PRF não recomendou desvios alternativos por estradas de terra por causa do risco de acidentes devido à chuva na região.
Segundo informações do site G1 Bahia, alguns veículos passavam pelo local no momento em que a pista cedeu por causa das chuvas, na quinta-feira (23), mas não houve registro de feridos.
Equipes da PRF e de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) permanecem no local até a finalização da obra de reconstrução e liberação da pista.