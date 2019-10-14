Mais um acidente

Após atropelamento com morte, caminhão invade canteiro no Contorno

O acidente aconteceu agora pela manhã, cerca de 200 metros de onde um homem morreu atropelado

Publicado em 14 de outubro de 2019

Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

Um motorista perdeu o controle de uma carreta, subiu no canteiro central e derrubou a grade de proteção e um poste de iluminação na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), cerca de 200 metros de onde um homem morreu atropelado.

Por causa do atropelamento, o trânsito estava lento no trecho, segundo o motorista do caminhão, Fabiano Vidigal, de 33 anos. Ele seguia para Cachoeiro de Itapemirim. Em entrevista, Fabiano reclamou da falta de sinalização na pista.

"É um susto. A rodovia tem que ter sinalização. Tem um acidente logo na frente, pelo amor de Deus, gente, sinaliza aqui atrás. Não tinha sinalização nenhuma. Quando eu cheguei aqui, o trânsito todo parado. Quando acabei de fazer a curva, eu brequei a carreta, e a carreta deu L comigo. Então agora um pai de família pode perder o emprego por causa disso", desabafou o motorista.

