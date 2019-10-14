Home
>
Central de Trânsito
>
Após atropelamento com morte, caminhão invade canteiro no Contorno

Após atropelamento com morte, caminhão invade canteiro no Contorno

O acidente aconteceu agora pela manhã, cerca de 200 metros de onde um homem morreu atropelado

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 08:55

 - Atualizado há 6 anos

Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

Um motorista perdeu o controle de uma carreta, subiu no canteiro central e derrubou a grade de proteção e um poste de iluminação na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O acidente aconteceu  na manhã desta segunda-feira (14), cerca de 200 metros de onde um homem morreu atropelado.

Recomendado para você

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Ecovias Capixaba explicou que acidente ocorreu após batida entre dois caminhões; Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu

Acidente na BR 101: caminhão cai em área de obra em Anchieta, no ES

Em um dos veículos estavam três pessoas, entre elas uma criança de 4 anos; colisão ocorreu na cidade de Mantenópolis, Noroeste capixaba

Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no ES

Por causa do atropelamento, o trânsito estava lento no trecho, segundo o motorista do caminhão, Fabiano Vidigal, de 33 anos. Ele seguia para Cachoeiro de Itapemirim. Em entrevista, Fabiano reclamou da falta de sinalização na pista.

"É um susto. A rodovia tem que ter sinalização. Tem um acidente logo na frente, pelo amor de Deus, gente, sinaliza aqui atrás. Não tinha sinalização nenhuma. Quando eu cheguei aqui, o trânsito todo parado. Quando acabei de fazer a curva, eu brequei a carreta, e a carreta deu L comigo. Então agora um pai de família pode perder o emprego por causa disso", desabafou o motorista.

Leia mais

Mulher morre atingida por bala perdida na porta de bar em Cariacica

Pedestre morre atropelado na Rodovia do Contorno

Casal de capixabas morre em acidente de moto no Caparaó

Acidente com carreta no Contorno

Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica por Isaac Ribeiro
Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica por Isaac Ribeiro
Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica por Isaac Ribeiro
Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica por Isaac Ribeiro
Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica por Isaac Ribeiro
Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica por Isaac Ribeiro
Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica por Isaac Ribeiro
1 de 7
Acidente com carreta cerca de 200 metros de um atropelamento com morte na Rodovia do Contorno em Cariacica por Isaac Ribeiro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente rodovia do contorno

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais