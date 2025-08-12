Tragédia

Adolescente morre em acidente em Marataízes após pegar motoneta escondido

Pai do rapaz de 15 anos contou à Polícia Militar que o filho pegou o veículo sem ele saber, na noite de segunda-feira (11); vítima atingiu uma cerca

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:58

Adolescente pega motoneta escondido e morre em acidente em Marataízes Crédito: Redes sociais

Um adolescente de 15 anos morreu após bater de motoneta em uma cerca na estrada de Jacarandá, na localidade de Capinzal, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (11). O pai do menino contou para a Polícia Militar que o filho pegou o veículo escondido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas o adolescente morreu no local. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Marataízes. A motoneta usada pela vítima estava com licenciamento atrasado e foi removida para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta