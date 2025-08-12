Adolescente morre em acidente em Marataízes após pegar motoneta escondido

Home
Pai do rapaz de 15 anos contou à Polícia Militar que o filho pegou o veículo sem ele saber, na noite de segunda-feira (11); vítima atingiu uma cerca

Beatriz Caliman

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:58

Um adolescente de 15 anos morreu após bater de motoneta em uma cerca na estrada de Jacarandá, na localidade de Capinzal, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (11). O pai do menino contou para a Polícia Militar que o filho pegou o veículo escondido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas o adolescente morreu no local. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Marataízes. A motoneta usada pela vítima estava com licenciamento atrasado e foi removida para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).


