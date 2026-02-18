Home
Acidente mata motorista de ônibus de turistas e deixa passageiros feridos na BR 262

Os passageiros eram turistas de Minas Gerais que retornavam de Guarapari para Belo Horizonte e Betim. Condutor colidiu coletivo contra árvore no início da noite de terça (17)

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:13

O motorista Wesley Brostel, de 42 anos, proprietário do veículo e da agência responsável pela viagem, ficou preso às ferragens, foi resgatado com vida, mas morreu a caminho do hospital. Ao todo, 22 pessoas ficaram feridas

Um ônibus de turismo com 35 passageiros bateu de frente contra uma árvore na BR 262, no início da noite de terça-feira  (17), na altura do trevo de saída de Marechal Floriano. O motorista Wesley Brostel, de 42 anos, proprietário do veículo e da agência responsável pela viagem, ficou preso às ferragens, foi resgatado com vida, mas morreu a caminho do hospital. Ao todo, 22 pessoas ficaram feridas, sendo cinco delas em estado mais grave.

Os passageiros eram turistas de Minas Gerais que retornavam de Guarapari para Belo Horizonte e Betim. Vídeos gravados por testemunhas (veja abaixo) mostram o momento da colisão e o desespero após a batida.

O motorista Wesley Brostel, de 42 anos, proprietário do veículo e da agência responsável pela viagem, ficou preso às ferragens, foi resgatado com vida, mas morreu a caminho do hospital. Ao todo, 22 pessoas ficaram feridas.

Dentro do ônibus estavam a esposa de Wesley Brostel e os três filhos do casal, que viajavam em assentos próximos ao do motorista. Eles estão entre os feridos encaminhados para atendimento médico.

As vítimas com ferimentos mais graves foram levadas para o Hospital São Lucas, em Vitória. Já os passageiros com ferimentos leves foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Domingos Martins. Imagens registraram a chegada das ambulâncias ao hospital do município da Região Serrana.

O motorista Wesley Brostel, de 42 anos, morreu a caminho do hospital
O motorista Wesley Brostel, de 42 anos, morreu a caminho do hospital Crédito: Reprodução/foto leitor

De acordo com relatos de vítimas e testemunhas, há a suspeita de que o acidente possa ter sido causado por uma falha mecânica no ônibus. Também é considerada a possibilidade de o motorista ter passado mal e perdido o controle da direção. A tragédia só não foi maior porque, por pouco, o veículo não caiu em um barranco às margens da rodovia.

Equipes de resgate e moradores da região ajudaram no socorro às vítimas. O coordenador da frota da Saúde de Marechal Floriano, Léo Bonatto, participou do atendimento. O secretário municipal de Marechal Floriano, Enildo Antônio Cardoso, que mora a poucos metros do local do acidente, ouviu as sirenes, foi até a rodovia e utilizou um veículo da prefeitura para auxiliar no transporte dos feridos até o hospital.

No local, itens pessoais dos passageiros ficaram espalhados após o impacto, mas a maioria dos pertences foi recolhida por pessoas que pararam para ajudar, como o motorista Éder Maciel.

Entre os sobreviventes está o autônomo Vitor Fernandes, que viajava com a esposa e o filho de 4 anos. Ele conseguiu recuperar as malas da família e deve retornar em breve para Minas Gerais. Apesar disso, afirmou que será difícil esquecer o susto vivido e lamentou a morte do motorista.

Com informações de João Brito, da TV Gazeta

