Em Marechal Floriano

Acidente mata motorista de ônibus de turistas e deixa passageiros feridos na BR 262

Os passageiros eram turistas de Minas Gerais que retornavam de Guarapari para Belo Horizonte e Betim. Condutor colidiu coletivo contra árvore no início da noite de terça (17)

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:13

Um ônibus de turismo com 35 passageiros bateu de frente contra uma árvore na BR 262, no início da noite de terça-feira (17), na altura do trevo de saída de Marechal Floriano. O motorista Wesley Brostel, de 42 anos, proprietário do veículo e da agência responsável pela viagem, ficou preso às ferragens, foi resgatado com vida, mas morreu a caminho do hospital. Ao todo, 22 pessoas ficaram feridas, sendo cinco delas em estado mais grave.

Os passageiros eram turistas de Minas Gerais que retornavam de Guarapari para Belo Horizonte e Betim. Vídeos gravados por testemunhas (veja abaixo) mostram o momento da colisão e o desespero após a batida.

Dentro do ônibus estavam a esposa de Wesley Brostel e os três filhos do casal, que viajavam em assentos próximos ao do motorista. Eles estão entre os feridos encaminhados para atendimento médico.

As vítimas com ferimentos mais graves foram levadas para o Hospital São Lucas, em Vitória. Já os passageiros com ferimentos leves foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Domingos Martins. Imagens registraram a chegada das ambulâncias ao hospital do município da Região Serrana.

O motorista Wesley Brostel, de 42 anos, morreu a caminho do hospital Crédito: Reprodução/foto leitor

De acordo com relatos de vítimas e testemunhas, há a suspeita de que o acidente possa ter sido causado por uma falha mecânica no ônibus. Também é considerada a possibilidade de o motorista ter passado mal e perdido o controle da direção. A tragédia só não foi maior porque, por pouco, o veículo não caiu em um barranco às margens da rodovia.

Equipes de resgate e moradores da região ajudaram no socorro às vítimas. O coordenador da frota da Saúde de Marechal Floriano, Léo Bonatto, participou do atendimento. O secretário municipal de Marechal Floriano, Enildo Antônio Cardoso, que mora a poucos metros do local do acidente, ouviu as sirenes, foi até a rodovia e utilizou um veículo da prefeitura para auxiliar no transporte dos feridos até o hospital.

No local, itens pessoais dos passageiros ficaram espalhados após o impacto, mas a maioria dos pertences foi recolhida por pessoas que pararam para ajudar, como o motorista Éder Maciel.

Entre os sobreviventes está o autônomo Vitor Fernandes, que viajava com a esposa e o filho de 4 anos. Ele conseguiu recuperar as malas da família e deve retornar em breve para Minas Gerais. Apesar disso, afirmou que será difícil esquecer o susto vivido e lamentou a morte do motorista.

Com informações de João Brito, da TV Gazeta

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta