Homem morre após acidente de moto em Itapemirim

Um homem de 36 anos morreu após um acidente de trânsito na zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (16). Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que Wellington Baiense da Silva estava pilotando uma moto quando perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu com uma cerca.

A PM informou que a documentação da moto estava com a vítima, mas veículo não foi encontrado no local. Wellington foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Menino Jesus, mas não resistiu.