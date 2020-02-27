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Trânsito

Acidente envolvendo seis veículos deixa um ferido em Jardim da Penha

A Guarda Municipal de Vitória está no local acompanhando a ocorrência

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 15:37
O trânsito na Avenida Anísio ficou lento com a ocorrência Crédito: Caique Verli
Uma pessoa ficou ferida após uma colisão envolvendo seis veículos no início da tarde desta quinta-feira (27), na Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha.  Uma das faixas da via, em direção à Avenida Fernando Ferrari, está parcialmente bloqueada para o atendimento à ocorrência.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, viaturas e agentes da Guarda foram deslocados para o local. 
Com a colisão, o trânsito segue com fluxo moderado. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima e ou sobre dinâmica do acidente.

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