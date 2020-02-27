Acidente envolvendo seis veículos deixa um ferido em Jardim da Penha

Uma pessoa ficou ferida após uma colisão envolvendo seis veículos no início da tarde desta quinta-feira (27), na Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha. Uma das faixas da via, em direção à Avenida Fernando Ferrari, está parcialmente bloqueada para o atendimento à ocorrência.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, viaturas e agentes da Guarda foram deslocados para o local.
Com a colisão, o trânsito segue com fluxo moderado. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima e ou sobre dinâmica do acidente.