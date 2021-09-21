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Vitória

Acidente em cruzamento causa lentidão na Reta da Penha

De acordo com informações da TV Gazeta, ninguém se feriu gravemente. Apenas um dos motoristas reclamou de dores após a batida, mas passa bem

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 06:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2021 às 06:56
Acidente entre dois veículos no cruzamento da Reta da Penha com a Av. Desembargador Santos Neves
Acidente entre dois veículos no cruzamento da Reta da Penha com a Av. Desembargador Santos Neves Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um acidente entre dois veículos interditou parcialmente o cruzamento entre a Reta da Penha e a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, ninguém se feriu gravemente. Apenas um dos motoristas reclamou de dores após a batida, mas passa bem. Os veículos foram removidos por um guincho, por volta das 7h, e o trânsito foi liberado.
Segundo os agentes da Guarda Municipal, o veículo que vinha pela Reta da Penha no sentido Terceira Ponte avançou o sinal e acabou batendo no veículo que vinha pela Desembargador Santos Neves, no sentido praia.
Acidente entre dois veículos no cruzamento da Reta da Penha com a Av. Desembargador Santos Neves
Acidente entre dois veículos no cruzamento da Reta da Penha com a Av. Desembargador Santos Neves Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um dos veículos ficou no meio do cruzamento e ocupou uma faixa para quem transita pela Reta da Penha e outra para quem segue pela Avenida Desembargador Santos Neves. Agentes da Guarda estiveram no local fazendo o desvio do fluxo e a retirada de partes dos veículos que se soltaram após a colisão. Um guincho chegou por volta das 7h e removeu os veículos, liberando o trânsito, que chegou a ficar lento.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

Atualização

21/09/2021 - 7:23
Após a publicação da reportagem, os carros foram removidos e o trânsito liberado na via.

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