Acidente em cruzamento causa lentidão na Reta da Penha

Segundo os agentes da Guarda Municipal, o veículo que vinha pela Reta da Penha no sentido Terceira Ponte avançou o sinal e acabou batendo no veículo que vinha pela Desembargador Santos Neves, no sentido praia.

Um dos veículos ficou no meio do cruzamento e ocupou uma faixa para quem transita pela Reta da Penha e outra para quem segue pela Avenida Desembargador Santos Neves. Agentes da Guarda estiveram no local fazendo o desvio do fluxo e a retirada de partes dos veículos que se soltaram após a colisão. Um guincho chegou por volta das 7h e removeu os veículos, liberando o trânsito, que chegou a ficar lento.