Batida forte

Acidente com dois carros e uma carreta interdita trecho da BR 101 em Fundão

Colisão ocorreu na tarde desta terça-feira (24) e o trânsito ficou em sistema de pare e siga por quase 40 minutos; uma pessoa foi encaminhada ao hospital

Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros deixou ao menos uma pessoa ferida e interditou parcialmente a BR 101, em Fundão, na Grande Vitória, na tarde desta terça-feira (24). A ocorrência foi registrada às 15h53 no quilômetro 230 da rodovia, segundo informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias101. O local do acidente fica próximo ao viaduto e já na chegada ao Centro da Cidade para quem segue no sentido Norte. >