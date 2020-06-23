Acidente causa congestionamento no Centro de Vitória

Um outro acidente, envolvendo um Renault Duster, também foi registrado na manhã desta terça (23), na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O carro capotou e ficou bastante danificado, mas o motorista não teve ferimentos graves. O acidente aconteceu no sentido Leitão da Silva - Ufes, após o cruzamento com a Avenida Maruípe.

À reportagem da TV Gazeta, o motorista da Duster contou que seguia no sentido Ufes, quando foi surpreendido, no cruzamento, por um outro carro que vinha da Avenida Maruípe. Sem conseguir desviar, os veículos colidiram e o motorista da Duster capotou até parar próximo a um posto de gasolina. Uma ambulância do Samu esteve no local, mas ninguém se feriu.