Acidente causa congestionamento no Centro de Vitória

Um acidente envolvendo três carros e uma moto complica o trânsito no Centro de Vitória na manhã desta terça-feira (23). O engavetamento aconteceu próximo ao Porto de Vitória, no sentido Centro - Bento Ferreira.
O trânsito, que chegou a fluir em apenas uma pista, começou a ser liberado por volta das 7h10. Ninguém ficou ferido. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar estão no local. Como duas pistas chegaram a ficar interditadas, o trânsito segue lento na região.
Acidente no Centro de Vitória
ACIDENTE NA LEITÃO DA SILVA
Um outro acidente, envolvendo um Renault Duster, também foi registrado na manhã desta terça (23), na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O carro capotou e ficou bastante danificado, mas o motorista não teve ferimentos graves. O acidente aconteceu no sentido Leitão da Silva - Ufes, após o cruzamento com a Avenida Maruípe.
À reportagem da TV Gazeta, o motorista da Duster contou que seguia no sentido Ufes, quando foi surpreendido, no cruzamento, por um outro carro que vinha da Avenida Maruípe. Sem conseguir desviar, os veículos colidiram e o motorista da Duster capotou até parar próximo a um posto de gasolina. Uma ambulância do Samu esteve no local, mas ninguém se feriu.
Com informações da TV Gazeta