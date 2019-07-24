Curiosidade

Vídeo: redemoinho de fumaça chama atenção em Jerônimo Monteiro

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explica como é formado o fenômeno

Publicado em 24 de julho de 2019 às 19:10 - Atualizado há 6 anos

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24). Um redemoinho de fumaça se formou em um ponto do pasto que pegava fogo.

Segundo o autônomo Carlos Henrique Vaillant Mendonça, a cena foi registrada pela irmã dele, Verônica Vaillant. Ele contou que foi em um pasto próximo à Rua Nestor Ramos, no Centro.

“Achei diferente, nunca tinha visto isso. Colocaram fogo no pasto, próximo ao asfalto e na hora ventava muito, por volta das 14h30”, contou o autônomo.

O QUE É O FENÔMENO

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explica que este tipo de fenômeno ocorre quando há um aquecimento muito forte em uma determinada área. O calor é transferido para a parcela de ar que estava acima do chão e, assim, o redemoinho pode atingir até 10 metros de altura.

Neste caso, diz o órgão, trata-se de um fenômeno chamado de cisalhamento dos ventos. Em outras palavras, é um turbilhão de ventos provocado pelo aquecimento diferencial da superfície do solo (em razão do incêndio), o que provoca movimentos circulares ascendentes.

