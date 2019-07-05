Clima

Ventos fortes derrubam árvores em Dores do Rio Preto

Foram danificadas redes de energia e internet

Publicado em 5 de julho de 2019 às 20:30 - Atualizado há 6 anos

Polícia Militar Ambiental fez a retirada das árvores da pista Crédito: Divulgação/PMA

Uma ventania forte em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, derrubou árvores sobre fios de energia elétrica na tarde desta sexta-feira (05). Uma equipe da Polícia Militar Ambiental passava pelo local e ajudou a desobstruir a estrada na localidade de Mundo Novo.

Segundo o sargento Elimar Andolfi, eles ajudaram a cortar com uma motosserra os dois eucaliptos que caíram, além de outra árvore. “As árvores romperam cabos de energia e também de internet”.

A concessionária de energia informou que as equipes já estão no local trabalhando na recomposição da rede afetada.

