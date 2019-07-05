Ventos fortes derrubam árvores em Dores do Rio Preto

Publicado em 5 de julho de 2019 às 20:30
- Atualizado há 6 anos
Uma ventania forte em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, derrubou árvores sobre fios de energia elétrica na tarde desta sexta-feira (05). Uma equipe da Polícia Militar Ambiental passava pelo local e ajudou a desobstruir a estrada na localidade de Mundo Novo.
Segundo o sargento Elimar Andolfi, eles ajudaram a cortar com uma motosserra os dois eucaliptos que caíram, além de outra árvore. “As árvores romperam cabos de energia e também de internet”.
A concessionária de energia informou que as equipes já estão no local trabalhando na recomposição da rede afetada.
