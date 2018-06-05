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Cachoeiro

Vendedora morre em acidente de moto em Cachoeiro de Itapemirim

O motorista do caminhão contou à PM que não viu a motociclista tentando a ultrapassagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 21:58

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 21:58

Maria Eliene Figueiredo tinha 43 anos Crédito: Reprodução | Facebook
Uma vendedora de 43 anos morreu após ser atropelada um caminhão na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, Maria Eliene Figueiredo, de 43 anos, seguia em uma motocicleta e morreu logo após ser atingida por um caminhão que descia na mesma rua. Segundo testemunhas, Maria fazia uma ultrapassagem no momento da colisão.
O motorista do caminhão foi levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para ser ouvido. Ele contou para a PM que não viu a motociclista.
O corpo de Eliene foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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