Vendedora morre em acidente de moto em Cachoeiro de Itapemirim

Maria Eliene Figueiredo tinha 43 anos Crédito: Reprodução | Facebook

Uma vendedora de 43 anos morreu após ser atropelada um caminhão na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, Maria Eliene Figueiredo, de 43 anos, seguia em uma motocicleta e morreu logo após ser atingida por um caminhão que descia na mesma rua. Segundo testemunhas, Maria fazia uma ultrapassagem no momento da colisão.

O motorista do caminhão foi levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para ser ouvido. Ele contou para a PM que não viu a motociclista.