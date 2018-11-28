Vendedor de picolé é jogado em córrego após cobrar dívida em Cachoeiro

Um vendedor de picolé de 57 anos foi jogado dentro de um córrego na tarde desta terça-feira (27) no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A suspeita de empurrar a vítima é uma mulher que mora no bairro. Ela não foi localizada.
De acordo com a Polícia Militar, as causas do desentendimento ainda são desconhecidas, mas a vítima estava desacordada e o carrinho estava do outro lado, no meio de uma vegetação. Mas testemunhas relatam que a suspeita tenha feito a agressão após o vendedor cobrar uma dívida que ela tinha com ele.
O vendedor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia onde permanece internado no Pronto Socorro. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não conseguiu localizar a suspeita. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.