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Violência

Vendedor de picolé é jogado em córrego após cobrar dívida em Cachoeiro

A suspeita de empurrar a vítima é uma mulher que mora no bairro Coramara. Ela não foi localizada

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 14:39
O vendedor de picolé ficou desacordado após ser jogado dentro da água Crédito: Redes Sociais
Um vendedor de picolé de 57 anos foi jogado dentro de um córrego na tarde desta terça-feira (27) no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A suspeita de empurrar a vítima é uma mulher que mora no bairro. Ela não foi localizada.
De acordo com a Polícia Militar, as causas do desentendimento ainda são desconhecidas, mas a vítima estava desacordada e o carrinho estava do outro lado, no meio de uma vegetação. Mas testemunhas relatam que a suspeita tenha feito a agressão após o vendedor cobrar uma dívida que ela tinha com ele.
> Vídeo mostra exato momento de assassinato de empresário no ES
O vendedor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia onde permanece internado no Pronto Socorro. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não conseguiu localizar a suspeita. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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