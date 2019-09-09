Home
Vacina tríplice bacteriana (DTP) está em falta em Cachoeiro

A imunização previne três doenças - difteria, tétano e coqueluche - e é como um reforço da pentavalente. A vacina deve ser dada a crianças a partir de um ano e três meses