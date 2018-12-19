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Mantendo a tradição

Temperatura pode chegar aos 38°C em Cachoeiro de Itapemirim no sábado

A informação é do Climatempo, que mostra um crescimento da temperatura durante a semana no município, até a escala dos 38°C, no próximo sábado (22)

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 14:55
Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram
O sol não tem dado trégua para o capixaba esta semana, e a previsão é de que o tempo continue quente. E se você está impressionado com os 32°C, 33°C na Grande Vitória, melhor se segurar, por que a previsão para o município de Cachoeiro de Itapemirim para o próximo sábado é de 38°C!
A informação é do Climatempo, que mostra um crescimento da temperatura durante a semana no município. Nesta quinta-feira (20), a temperatura deve atingir a máxima de 35°C, como também informa o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Já na sexta (21), o termômetro sobe um grau, marcando 36°C para então, no sábado (22), registrar os 38°C. Não há previsão de chuva para a região e a mínima deve ser de 22°C.
> Espírito Santo vai ter um verão de pocar em 2019
PREVISÃO PARA A SEMANA
Para os dias desta semana, o tempo deve permanecer quente na Grande Vitória, acima dos 30°C. Em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura deve marcar os 35°C, como informa o meteorologista Hugo Ramos.
Hugo diz que a única alteração para o final de semana é que podem acontecer pancadas de chuva de verão com algumas trovoadas, principalmente no final da tarde. Essas chuvas devem cair primeiro na região do Caparaó e, entre quinta-feira (20) e domingo (23), se espalham para as áreas serranas, o que ameniza o calor.

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