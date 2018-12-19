Temperatura pode chegar aos 38°C em Cachoeiro de Itapemirim no sábado

A informação é do, que mostra um crescimento da temperatura durante a semana no município. Nesta quinta-feira (20), a temperatura deve atingir a máxima de 35°C, como também informa o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ().

Já na sexta (21), o termômetro sobe um grau, marcando 36°C para então, no sábado (22), registrar os 38°C. Não há previsão de chuva para a região e a mínima deve ser de 22°C.

Para os dias desta semana, o tempo deve permanecer quente na Grande Vitória, acima dos 30°C. Eme Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura deve marcar os 35°C, como informa o meteorologista Hugo Ramos.

Hugo diz que a única alteração para o final de semana é que podem acontecer pancadas de chuva de verão com algumas trovoadas, principalmente no final da tarde. Essas chuvas devem cair primeiro na região do Caparaó e, entre quinta-feira (20) e domingo (23), se espalham para as áreas serranas, o que ameniza o calor.