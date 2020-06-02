Sônia Bridi é palestrante em live de lançamento do Prêmio Biguá

A participação da Sônia Bridi na live do site A Gazeta vai ser no dia 03 de junho, às 20 horas Crédito: Reprodução

A jornalista Sônia Bridi, que estuda há anos a sustentabilidade e ficou conhecida pelas pautas sobre o meio ambiente, é a palestrante da live de lançamento do Prêmio Biguá 2020. O evento, que chega a sua 9ª edição neste ano, vai ser transmitido no site A Gazeta , no dia 3 de junho, às 20 horas.

"A grande beleza das ações de sustentabilidade é que elas dependem das nossas atitudes individuais também. Só que depende de que a gente faça e convença o vizinho a fazer. E, eu tenho certeza, absoluta, de que o melhor convencimento que existe é o exemplo." Sônia Bridi - Jornalista

Jornalista da Globo desde a década de 80, Sônia Bridi sempre amou escrever. E, também, sempre foi muito preocupada com as questões ambientais. Ela, que mora numa casa com energia solar e tem pavor de plástico, é uma verdadeira amante da natureza.

Desde 1989 conseguiu aproximar os temas ambientais do ambiente jornalístico com a exploração de crianças carvoeiras no interior de Santa Catarina. Também participou da cobertura da conferência Rio-92 onde, pela primeira vez, ouviu falar em efeito estufa.

Em sua trajetória, Sônia já foi correspondente da Globo em Londres, Nova York, Pequim e Paris, além de já ter vivenciado extremos em séries especiais para o Fantástico, como: Terra, que Tempo é Esse? (2010); Planeta Terra: Lotação Esgotada (2012); e A Jornada da Vida (2014 e 2016).

Pela primeira vez em uma live para o site A Gazeta, a jornalista se diz empolgada com missão. Em tempos de Covid-19, Sônia alerta que no dia do evento vai abordar sobre o início da pandemia e sua relação com as questões ambientais.

Bridi também fez um apelo aos capixabas sobre a importância do saneamento básico e como pequenas ações de sustentabilidade, como as que vemos sendo premiadas no Projeto Biguá, podem transformar o planeta. Confira vídeo com a jornalista:

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