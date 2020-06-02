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Sônia Bridi é palestrante em live de lançamento do Prêmio Biguá

Sempre dedicada às causas ambientais, a repórter especial do Fantástico fará live dentro do site A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 14:49

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 14:49

A participação da Sônia Bridi na live do site A Gazeta vai ser no dia 03 de junho, às 20 horas
A participação da Sônia Bridi na live do site A Gazeta vai ser no dia 03 de junho, às 20 horas Crédito: Reprodução
A jornalista Sônia Bridi, que estuda há anos a sustentabilidade e ficou conhecida pelas pautas sobre o meio ambiente, é a palestrante da live de lançamento do Prêmio Biguá 2020. O evento, que chega a sua 9ª edição neste ano, vai ser transmitido no site A Gazeta, no dia 3 de junho, às 20 horas.
"A grande beleza das ações de sustentabilidade é que elas dependem das nossas atitudes individuais também. Só que depende de que a gente faça e convença o vizinho a fazer. E, eu tenho certeza, absoluta, de que o melhor convencimento que existe é o exemplo."
Sônia Bridi - Jornalista
Jornalista da Globo desde a década de 80, Sônia Bridi sempre amou escrever. E, também, sempre foi muito preocupada com as questões ambientais. Ela, que mora numa casa com energia solar e tem pavor de plástico, é uma verdadeira amante da natureza.
Desde 1989 conseguiu aproximar os temas ambientais do ambiente jornalístico com a exploração de crianças carvoeiras no interior de Santa Catarina. Também participou da cobertura da conferência Rio-92 onde, pela primeira vez, ouviu falar em efeito estufa.
Em sua trajetória, Sônia já foi correspondente da Globo em Londres, Nova York, Pequim e Paris, além de já ter vivenciado extremos em séries especiais para o Fantástico, como: Terra, que Tempo é Esse? (2010); Planeta Terra: Lotação Esgotada (2012); e A Jornada da Vida (2014 e 2016).
Pela primeira vez em uma live para o site A Gazeta, a jornalista se diz empolgada com missão. Em tempos de Covid-19, Sônia alerta que no dia do evento vai abordar sobre o início da pandemia e sua relação com as questões ambientais.
Bridi também fez um apelo aos capixabas sobre a importância do saneamento básico e como pequenas ações de sustentabilidade, como as que vemos sendo premiadas no Projeto Biguá, podem transformar o planeta. Confira vídeo com a jornalista:
A live completa com Sônia Bridi vai ao ar pelo site A Gazeta no dia 03 de junho, às 20 horas, e marca o lançamento do Prêmio Biguá, que entra na sua 9ª edição. O evento é realizado pela TV Gazeta Sul. Clique aqui e saiba mais sobre a iniciativa.

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