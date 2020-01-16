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Servidores são transportados na pá de uma máquina em Cachoeiro

O vídeo foi registrado na manhã nesta quinta-feira (15), em um trecho bem movimentado da cidade

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 17:37
Funcionários foram flagrados sendo transportados na pá de uma máquina da prefeitura de Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
A forma como alguns servidores da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estavam sendo transportados chamou a atenção na manhã desta quinta-feira (16), em uma das avenidas mais movimentadas da cidade.
O vídeo foi registrado por um internauta no trevo do bairro IBC e mostra três servidores em pé, na pá de uma máquina com identificação da prefeitura, se segurando com as mãos no meio do trânsito.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que sempre disponibiliza veículos para a locomoção das equipes e que essa conduta não foi adequada. Falou ainda que vai apurar a situação para que sejam tomadas as providências necessárias.

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