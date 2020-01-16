Servidores são transportados na pá de uma máquina em Cachoeiro

A forma como alguns servidores da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estavam sendo transportados chamou a atenção na manhã desta quinta-feira (16), em uma das avenidas mais movimentadas da cidade.
O vídeo foi registrado por um internauta no trevo do bairro IBC e mostra três servidores em pé, na pá de uma máquina com identificação da prefeitura, se segurando com as mãos no meio do trânsito.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que sempre disponibiliza veículos para a locomoção das equipes e que essa conduta não foi adequada. Falou ainda que vai apurar a situação para que sejam tomadas as providências necessárias.