Sem coveiro, amigos cavam cova e enterram amigo em Vargem Alta

Amigos realizam enterro sem apoio de coveiro em Vargem Alta Crédito: Reprodução

(veja o vídeo abaixo). O acidente ocorreu na noite do último domingo (11). Amigos e familiares do adolescente Kaio Ferreira Garcia Soares, 16 anos, que morreu após um acidente de trânsito, tiveram que se reunir para cavar a cova e enterrar o corpo

Kaio chegou a ser socorrido para o hospital municipal, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal e, após a liberação, a família foi informada que não havia vagas no Cemitério Municipal e foi encaminhada para o cemitério de Vargem Grande, que fica a aproximadamente três quilômetros da sede.

O comerciante Leonardo Crevelário, de 32 anos, amigo da vítima, contou que o coveiro do outro cemitério teria cobrado R$ 200,00 para fazer a sepultura, mas pelo fato da família não ter condições financeiras, ele e outros amigos cavaram o buraco.

Eles não conseguiram coveiro, pois não tem nenhum que faz manutenção. O de Vargem Alta recebe pela prefeitura, mas cobrou. Juntamos um grupo de amigos e resolvemos fazer a cova. A família é muito humilde e, além de fazer a cova, estamos nos reunindo para ajudar a pagar as despesa funerárias. O que estava no nosso alcance a gente fez. Eles estão numa situação muito difícil, contou.

Os pais de Kaio estão muito abalados e estão na casa de familiares em Mimoso do Sul.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura de Vargem Alta admitiu que o Cemitério Municipal realmente não possui mais vagas para novos corpos, apenas para aqueles que já têm sepulturas ali depositadas.

a administração informou que estuda a possibilidade de construir um novo cemitério municipal, o qual está em fase de negociação com proprietário para a compra de um novo terreno, uma vez que não existe a hipótese de expansão territorial no atual cemitério.