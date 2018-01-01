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Problema no abastecimento

Sem água há três dias, turistas abandonam praias de Iriri e Piúma

Segundo a Cesan, não há previsão para que o abastecimento seja normalizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 17:18

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 17:18

Iriri está sem abastecimento desde sábado (30) Crédito: Instagram: @amandacarvalheira
Turistas e moradores dos balneários de Piúma e Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado começaram o ano enfrentando mais um dia de falta de água. Uma falha no fornecimento de energia causou a paralisação total do sistema de abastecimento de água desde o sábado (30). Segundo a empresa responsável pelo abastecimento, não há previsão para que o abastecimento seja normalizado.
A previsão inicial da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) era de que a distribuição de água fosse normalizada durante o domingo (31). Mas, desanimados com situação, muitos turistas estão preferindo deixar o balneário e voltar para casa.
O balneário está um caos sem água e muitos turistas já estão indo embora. Eu mesmo vou embora hoje e os comerciantes que contem tanto com essa época do ano, estão frustrados, diz a turista Valéria Siqueira Domingues.
Moradores contam que solicitam carros pipa minimizar o problema, mas não foram abastecidos. Porém, em nota, a Cesan informou que a empresa está complementando o abastecimento com carros-pipa. Disse também que ainda não há previsão para que o abastecimento seja normalizado.

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