Ruas de Cachoeiro estão cheias de buracos após a chuva

Algumas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ficaram cheias de buracos por causa da chuva dos últimos dias. A Rodovia Mauro Miranda Madureira, também conhecida como Rodovia do Valão, esta cheia de buracos. Em um trecho de 100 metros dá para contabilizar mais de dez, um maior que o outro. Um motorista, que preferiu não se identificar, disse que já teve prejuízo por causa dos buracos.
Tem muito buraco, meu é carro novo. Já tive que gastar dinheiro com pneu pocado. É uma buracada que não tem jeito, reclamou.
As vezes, a única maneira de desviar deles é invadindo a contramão, mas nem sempre é possível e o pneu acaba batendo no buraco e ficando danificado. Esse problema de buracos é antigo em Cachoeiro, principalmente na Rodovia do Valão.
Na manhã desta terça-feira equipes da prefeitura trabalhavam na rotatória da Ilha da Luz para tapar os buracos, mas a situação na Avenida Theodorico de Assis Ferraço, no bairro Gilson Carone, não era a mesma.
O comerciante Valdemir da Silva não aguenta mais ver acidentes por conta dos buracos. De vez em quando eu jogo terra aqui, mas tem que ter uma pessoa de responsabilidade para fazer o negócio certo , contou.
Mais buracos foram encontrados na Rodovia ES 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim a BR 101 Sul. Eles chegaram a ser tapados há menos de uma semana, mas o material utilizado não é massa asfáltica.
OUTRO LADO
Sobre o problema na Rodovia Es 482, no trecho da safra, o Departamento Estadual de Rodagem (DER) disse que foi feito um serviço paliativo, mas até o fim do mês os buracos serão tapados com massa asfáltica.
Em relação aos buracos na Rodovia do Valão, a secretaria de obras de Cachoeiro informou, por meio de nota, que o processo está em fase final de licitação para contratar a empresa responsável para fazer o serviço de recapeamento do trecho.
No caso da Avenida principal do bairro Gilson Carone, a prefeitura já incluiu a solicitação no cronograma de ações que serão executadas, mas não deu um prazo para as obras.