Ruas de Cachoeiro estão cheias de buracos após a chuva

Buraco na Rodovia do Valão em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Martins

Algumas ruas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, ficaram cheias de buracos por causa da chuva dos últimos dias. A Rodovia Mauro Miranda Madureira, também conhecida como Rodovia do Valão, esta cheia de buracos. Em um trecho de 100 metros dá para contabilizar mais de dez, um maior que o outro. Um motorista, que preferiu não se identificar, disse que já teve prejuízo por causa dos buracos.

Tem muito buraco, meu é carro novo. Já tive que gastar dinheiro com pneu pocado. É uma buracada que não tem jeito, reclamou.

As vezes, a única maneira de desviar deles é invadindo a contramão, mas nem sempre é possível e o pneu acaba batendo no buraco e ficando danificado. Esse problema de buracos é antigo em Cachoeiro, principalmente na Rodovia do Valão.

Na manhã desta terça-feira equipes da prefeitura trabalhavam na rotatória da Ilha da Luz para tapar os buracos, mas a situação na Avenida Theodorico de Assis Ferraço, no bairro Gilson Carone, não era a mesma.

O comerciante Valdemir da Silva não aguenta mais ver acidentes por conta dos buracos. De vez em quando eu jogo terra aqui, mas tem que ter uma pessoa de responsabilidade para fazer o negócio certo , contou.

Mais buracos foram encontrados na Rodovia ES 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim a BR 101 Sul. Eles chegaram a ser tapados há menos de uma semana, mas o material utilizado não é massa asfáltica.

OUTRO LADO

Sobre o problema na Rodovia Es 482, no trecho da safra, o Departamento Estadual de Rodagem (DER) disse que foi feito um serviço paliativo, mas até o fim do mês os buracos serão tapados com massa asfáltica.

Em relação aos buracos na Rodovia do Valão, a secretaria de obras de Cachoeiro informou, por meio de nota, que o processo está em fase final de licitação para contratar a empresa responsável para fazer o serviço de recapeamento do trecho.

No caso da Avenida principal do bairro Gilson Carone, a prefeitura já incluiu a solicitação no cronograma de ações que serão executadas, mas não deu um prazo para as obras.