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Pulou de carro em movimento

Roubo e perseguição termina em morte em Venda Nova do Imigrante

Quando percebeu que não conseguiria evitar o acidente, o homem pulou do veículo em movimento, bateu a cabeça no asfalto e morreu na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 12:59

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 12:59

Bandido rouba carreta e bate depois de ser perseguido pela polícia Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 37 anos morreu após roubar uma carreta, fugir da polícia por pelo menos duas cidades, se envolver em um acidente e pular do veículo. Segundo informações da Polícia Militar, ele bateu com a cabeça após cair. A perseguição terminou no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana. 
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito roubou a carreta na altura de Luanda, na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele seguiu sentido sede de Cachoeiro de Itapemirim e, durante a fuga, passou por Castelo e pela Rodovia Pedro Cola, indo para Venda Nova do Imigrante. Duas viaturas que davam apoio à operação fizeram um cerco antes da entrada de Venda Nova, onde o homem passou por volta das 22h30.
O suspeito identificado como André Silva Souza conseguiu furar o bloqueio, segundo a PM, e seguiu em alta velocidade pelas ruas de Venda Nova, jogando o veículo contra os policiais que atiraram. Ao chegar próximo ao Polentão, ele perdeu o controle da carreta. Quando percebeu que não conseguiria evitar o acidente, o homem pulou do veículo em movimento, bateu a cabeça no asfalto e morreu na hora.
A carreta ainda andou cerca de 100 metros após o motorista pular. Parte do muro e o alambrado do Polentão foram quebrados e uma tenda foi destruída. Os vidros e a cabine ficaram destruídas por causa do acidente e o baú chegou a ser atingido por alguns tiros disparados pelos policiais.
O corpo de André foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Vitória. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Roubo e perseguição termina em morte em Venda Nova do Imigrante

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