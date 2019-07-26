Home
>
Região Sul
>
Recuo do mar chama atenção em praia de Marataízes

Recuo do mar chama atenção em praia de Marataízes

Com histórico de forte erosão, Praia da Barra agora apresenta grande faixa de areia. Especialista explica o que pode ter acontecido

Gazeta Online

Publicado em 26 de julho de 2019 às 19:08

 - Atualizado há 6 anos

Um fenômeno na Praia da Barra, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, tem chamado atenção. O local, com problemas históricos de erosão, apresentou na última semana um grande recuo do mar. Foi formada uma expressiva faixa de areia em trecho que era comum ver a força das ondas e sua destruição. 

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

COMO ERA

Barra de Marataízes, em 2016 Crédito: Ercilia Bueno Bassani

COMO FICOU


O vídeo foi feito pela moradora Ercilia Bueno Bassani, no dia 24 de julho. "Contei 78 passos largos. Quase 100 metros de areia. Antigamente, levava meus filhos pequenos na praia era assim, com muita areia. Depois, em 2015 e 2016, houve grande erosão e a prefeitura teve que fazer um paredão de pedras”, lembra a moradora.

O QUE ACONTECEU?

De acordo com o oceanógrafo Alex Bastos, o que pode ter acontecido na praia é que a energia das ondas (tamanho e força) ou das correntes litorâneas transportaram um grande volume de areia para a praia, reconstruindo a faixa de areia.

> Imagens de drone mostram erosão em Meaípe

“O padrão da dinâmica da praia é também função de como as ondas chegam na costa, ou seja, o ângulo que fazem com a costa, a direção de onde estão vindo. Podem existir algumas explicações para uma praia sofrer erosão em uma ressaca, enquanto outra recebe o aporte de areia. Isso depende da relação entre direção da costa, direção das ondas e energia”, explica o especialista.

Bastos afirma ainda que certamente isso aconteceu na praia de Marataízes porque a última ressaca do mar teve características um pouco diferentes das ocorridas em frentes frias mais comuns. Desta vezes, as ondas ficaram bem mais altas, e fortes. No caso da praia da Barra, houve um aumento da extensão de areia trazida pelas ondas. 

> Erosão em Piúma: ondas do mar de ressaca derrubam postes

MONITORAMENTO

“Agora é uma questão de ver como a praia se comportará durante os próximos meses. É possível que durante um bom tempo ela se comporte diferente e volte a ser mais curta. Isso vai depender do padrão de ondas e vento na região”, explicou Alex Bastos.

A Prefeitura de Marataízes foi acionada pelo Gazeta Online, mas não deu retorno até a publicação desta matéria. Em caso de resposta, a reportagem será atualizada.

> Veja mais publicações sobre Erosão no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

mar ressaca

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais