Quarenta dias depois, máquina continua "em cima" de casas em Marataízes

A prefeitura tentou retirar o veículo nesta quinta-feira (04), mas não conseguiu. O serviço continua nesta sexta-feira (05)

Publicado em 5 de julho de 2019 às 13:59 - Atualizado há 6 anos

Um acidente que aconteceu no dia 23 de maio, envolvendo uma máquina da prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul, continua incomodando os moradores atingidos. Isso porque o veículo, que atingiu parte de duas casas ao cair, continua no local.

A máquina niveladora estava sendo usada em um serviço de recapeamento e tapa buraco na rua de cima e, segundo o motorista, o veículo teria desligado e o freio não funcionou. Felizmente, ninguém foi ferido, mas uma casa teve a lateral parcialmente destruída, e outra foi atingida em parte da parede e a escada.

A moradora de uma das casas, Vanessa Baiense, estava dentro de casa na hora do acidente. “Estava na sala quando ouvi o barulho de alguma coisa rolando. Foi muito rápido. A casa até estremeceu.”

Vanessa ainda não pode voltar para casa e contou que foi na prefeitura algumas vezes em busca de respostas sobre a retirada da máquina, mas ninguém dava uma data definitiva.

Após mais de 40 dias, a prefeitura iniciou a retirada da máquina nesta quinta-feira (04), mas não conseguiu e informou que o trabalho continua nesta sexta-feira (05). A retirada está sendo feito por uma empresa contratada para o serviço.

