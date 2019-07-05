Quarenta dias depois, máquina continua "em cima" de casas em Marataízes

Publicado em 5 de julho de 2019 às 13:59
- Atualizado há 6 anos
Um acidente que aconteceu no dia 23 de maio, envolvendo uma máquina da prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul, continua incomodando os moradores atingidos. Isso porque o veículo, que atingiu parte de duas casas ao cair, continua no local.
A máquina niveladora estava sendo usada em um serviço de recapeamento e tapa buraco na rua de cima e, segundo o motorista, o veículo teria desligado e o freio não funcionou. Felizmente, ninguém foi ferido, mas uma casa teve a lateral parcialmente destruída, e outra foi atingida em parte da parede e a escada.
A moradora de uma das casas, Vanessa Baiense, estava dentro de casa na hora do acidente. “Estava na sala quando ouvi o barulho de alguma coisa rolando. Foi muito rápido. A casa até estremeceu.”
Vanessa ainda não pode voltar para casa e contou que foi na prefeitura algumas vezes em busca de respostas sobre a retirada da máquina, mas ninguém dava uma data definitiva.
Após mais de 40 dias, a prefeitura iniciou a retirada da máquina nesta quinta-feira (04), mas não conseguiu e informou que o trabalho continua nesta sexta-feira (05). A retirada está sendo feito por uma empresa contratada para o serviço.
