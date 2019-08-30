Indignação

Profissionais se prontificam a ajudar noivos vítimas de golpe no ES

Empresa de serviços de casamento cancelou os contratos por meio de um áudio espalhado nas redes sociais, decretando falência

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 21:50 - Atualizado há 6 anos

A mensagem de áudio aos noivos que haviam contratado os serviços começou a circular na última quarta-feira (28). No discurso, enviado pela responsável pela empresa, ela dizia que não faria mais os serviços pagos. Decoração, buffet completo, garçom, doces e vestido de noiva estão entre os trabalhos que seriam realizados nos casamentos.

Sensibilizada com a situação dos casais, a cerimonialista Camila Costa, que mora em Castelo, se prontificou a ajudar as vítimas. “Na atual situação que estamos, nunca podemos esbanjar. As pessoas se planejam e abrem mão de tantas coisas por um sonho único e você entrega este sonho a uma pessoa que comete um absurdo desses. Estou o dia interior me doendo por isso. Me disponibilizei para tentar ajudar, minimizar como posso as famílias”, conta Camila.

Outra profissional que se comoveu com o drama foi a fotógrafa Clarice Monteiro, que atua em Cachoeiro de Itapemirim. “Fiquei perplexa com tamanha maldade humana, ainda me choca o mau caratismo. Como um profissional pode causar dor, num momento tão feliz?”, comentou Clarice, que também se colocou à disposição para ajudar as vítimas.

CUIDADOS

Os profissionais alertam para os cuidados que os clientes devem ter ao contratar os serviços para um evento, como um casamento. “Uma dica importante é buscar referências e desconfiar de preços muito abaixo do mercado. As redes sociais também ajudam, para conferir o serviço. Os contratantes também devem marcar uma conversa olho a olho, tirar dúvidas, exigir um contrato e verificar se aquela empresa realmente existe”, comentou a cerimonialista Camila Costa.

INVESTIGAÇÃO

Nesta sexta-feira (30), a reportagem ligou para os números informados pelas vítimas, mas não conseguiu nenhum contato com a empresa. O local onde os noivos eram atendidos, em Cachoeiro de Itapemirim, está vazio, com placa de aluga-se.

Segundo a Polícia Civil, os casos serão investigados pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim. "Serão realizadas as oitivas das vítimas que procurarem a Delegacia para denunciar o fato e da suspeita. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato", segundo a nota.

