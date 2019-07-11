Home
Produtores rurais registram geadas no Sul do Espírito Santo

Segundo o Incaper, a previsão para as áreas altas da região sul é de mínima de 7 ºC e máxima de 26 ºC

Gazeta Online

Publicado em 11 de julho de 2019 às 13:09

 - Atualizado há 6 anos

O frio tomou conta de toda região Sul do Estado e algumas propriedades rurais amanheceram com geadas nesta quinta-feira (11). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, a previsão para as áreas altas da região sul é de mínima de 7 ºC e máxima de 26 ºC.

No interior de Castelo, na localidade de Braço do Sul, Sávio Faccini registrou às 6h30 da manhã o gelo que se formou na cerca e no alambrado. “As fotos foram tiradas no campo da comunidade. Tinha muito tempo que não via gelo nessa quantidade.”

Sávio contou que a localidade já marcou 3ºC e que a baixa temperatura não atrapalha na produção agrícola deles. “A nossa região aqui é forte na produção de morango e, para o morango, a geada ajuda, agora, para outros cultivos, como tomate e pimentão, não é bom, não”, explicou.

No Caparaó, Felipe Silva Moura também registrou a geada na propriedade Sítio Pegada da Onça, em Pedra Roxa, no município de Ibitirama, e disse que também não teve prejuízos. “Não chegou a prejudicar ainda, porque o sol demorou a abrir, aí descongelou as pequenas partículas com o vento. Estava dando 5 ºC às 6h da manhã.”

A previsão do Incaper para esta quinta-feira, para a região Sul,é predomínio de céu claro e nas áreas menos elevadas as temperaturas variam entre 11°C e 30°C.

 

