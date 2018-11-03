Preso quarto suspeito de envolvido no desaparecimento de produtor rural no Caparaó

O suspeito se apresentou na delegacia de Alegre Crédito: Divulgação

Foi preso na manhã desta sexta-feira (02) o quarto suspeito de estar envolvido no desaparecimento do produtor rural, Bruno Rodrigues, de 32 anos. Ele saiu de casa, em Jerônimo Monteiro, na região do Caparaó, para cuidar de dois bezerros na propriedade da família, na Serra da Carneira, em Alegre, e nunca mais apareceu.

A polícia suspeita que Bruno tenha sido assassinado, mas o corpo ainda não foi localizado. O crime pode estar relacionado com a briga por terras que acontecia na família. Outras três pessoas envolvidas no caso foram detidas esta semana. Todos negam que tenham assassinado o produtor rural e ocultado o cadáver. O quarto suspeito, um homem de 49 anos, é tio de Bruno, cuja esposa é uma das suspeitas e está detida.

O homem se apresentou na delegacia de plantão de Alegre, por volta das 6h30, acompanhado de um advogado. O delegado Dedier de Carvalho disse que o tio de Bruno garante que todos os suspeitos são inocentes. "Ele não confessou, nega os fatos e que a esposa dele esteja envolvida no desaparecimento de Bruno, assim como os outros suspeitos. E ainda contou histórias que a polícia acredita que sejam para tentar desviar o foco da investigação, contou.

Logo após a prisão dos primeiros suspeitos, foi encontrado vestígio de sangue humano no carro de um deles. A polícia conseguiu levantar que no carro, que estava na frente da casa de um dos tios de Bruno no dia dos fatos, foi encontrado encontrado sangue, apesar do veículo ter sido lavado. Esse material será submetido a exame de DNA e vai ser comparado para ver se é do Bruno, finalizou

O inquérito será concluído após a análise dos materiais e as investigações continuam. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

ENTENDA O CASO

O produtor rural Bruno Rodrigues, de 32 anos, saiu de casa, por volta de 12h, no dia 6 de setembro para cuidar de dois bezerros e desapareceu na região do Caparaó. A motocicleta dele, que também estava desaparecida, só foi encontrada cinco dias depois em uma ribanceira no meio de um matagal, na localidade de Morro da Carneira, interior de Alegre. Ele morava com a família em Jerônimo Monteiro.

OUTRAS PRISÕES

Três pessoas suspeitas de estarem envolvidas no desaparecimento do trabalhador rural Bruno Rodrigues, de 32 anos, foram presas nesta quarta-feira (31), em Alegre, na região do Caparaó. Após um exame de DNA realizado em um material genético encontrado próximo da casa do tio de Bruno, a polícia acredita que ele tenha sido assassinado.