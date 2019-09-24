Home
>
Região Sul
>
Prêmio Biguá reconhece iniciativas sustentáveis no Sul do ES

Prêmio Biguá reconhece iniciativas sustentáveis no Sul do ES

Desde 2012 a premiação reconhece iniciativas que visam proteger, recuperar, preservar e cuidar dos recursos naturais. Este ano o evento será realizado nesta quinta-feira (26)