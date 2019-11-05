Prefeitura assina convênio com a PF para armar a Guarda de Cachoeiro

Prefeitura de Cachoeiro assina convênio com a Polícia Federal para rearmamento da Guarda Municipal Crédito: PMCI

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Mais um passo foi dado no processo de rearmamento da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . A prefeitura assinou, nesta segunda-feira (4), um Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Federal para a concessão do porte de arma de fogo para a corporação.

Agora, o município aguarda a publicação do acordo no Diário Oficial da União e a análise e o cadastro dos documentos dos agentes pela Polícia Federal, para que as armas sejam efetivamente liberadas aos servidores.

Durante o ano de 2018, a Polícia Federal analisou a situação do município, com visitas às instalações da Guarda e verificação do funcionamento da Ouvidoria e Corregedoria da Guarda.

SEM ARMAS

A Guarda Municipal está atuando sem armas desde abril de 2016, quando a Justiça do Espírito Santo determinou o desarmamento dos servidores devido à falta de porte por parte dos agentes e estrutura de corregedoria.

Em 2017, a prefeitura inaugurou a Ouvidoria e a Corregedoria da Guarda Civil Municipal e, no ano passado, todos os guardas civis municipais concluíram o curso exigido pela Justiça para o porte de arma de fogo, que foi ministrado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol-ES), com aulas práticas e teóricas, além de testes físicos e psicológicos.