Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Policial é flagrado pilotando moto sem capacete em Cachoeiro

Registro foi feito por um internauta na altura do bairro Santo Antônio, na Avenida Aristides Campos nesta quarta (07)

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 21:33

Publicado em 

07 ago 2019 às 21:33
Moradores questionaram na internet a atitude do militar em trafegar sem capacete Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um policial militar, escoltado por duas viaturas, foi flagrado na manhã desta quarta-feira (07) pilotando uma motocicleta sem capacete em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A cena é compartilhada em diversos grupos de redes sociais.
VEJA VÍDEO
O registro foi feito por um internauta na altura do bairro Santo Antônio, na Avenida Aristides Campos. Segundo a legislação de trânsito, capacete é item obrigatório, mesmo com o piloto sendo escoltado por duas viaturas.
OUTRO LADO
Questionada, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que na manhã desta quarta-feira (07), policiais militares receberam a informação, via 190, de que no bairro Zumbi, dois indivíduos armados estariam circulando na região em uma motocicleta.
O patrulhamento foi realizado e na praça do Pombal, no bairro Alto Eucalipto, a motocicleta foi avistada pelos militares e o condutor abordado. Um adolescente de 17 anos conduzia a moto, que tinha restrição de furto/roubo. Com ele foram encontradas duas buchas de maconha. Ele foi apreendido e entregue na delegacia do município.
> Motociclista é flagrado fazendo "Superman" na ES 482, em Cachoeiro
A moto havia sido roubada nessa terça-feira (06), no bairro IBC pelo adolescente. A equipe tentou contato com o proprietário do veículo, para informar sobre a recuperação, no entanto sem sucesso. Devido ao fato, e também para resguardar a motocicleta, o policial que atendeu a ocorrência conduziu o veículo até a delegacia escoltado por duas viaturas para não haver nenhum incidente no percurso.
SEM GUINCHO
O município enfrenta problemas na área de remoção de veículos. A cidade está sem o serviço de remoção e sem o pátio para levar os veículos que são apreendidos. Desde o começo de junho o contrato entre a prefeitura e a Polícia Rodoviária Federal para rebocar os carros estacionados indevidamente não foi renovado.
> 41 mil pedem liberação do Detran para dirigir a trabalho
A Prefeitura de Cachoeiro disse que a PRF não vai renovar o contrato e que, agora, o poder público elabora um termo de referência para dar início ao processo de licitação visando a contratação de terceiro para realizar os serviços de remoção e estadia dos veículos. A previsão é que os serviços retornem em dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados