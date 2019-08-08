Crack e maconha

Polícia apreende drogas em Alegre, Cachoeiro e Rio Novo do Sul

As ações resultaram na prisão de três homens e uma mulher, além da apreensão de um adolescente

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 14:11 - Atualizado há 6 anos

A Polícia Militar realizou nesta quarta-feira (07) a apreensão de drogas e materiais para comercialização em três municípios do Sul do Estado. As ações foram em Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul e resultaram na prisão de três homens e uma mulher, além da apreensão de um adolescente.

ALEGRE

Em Alegre, na abordagem de Jeanderson do Santos Oliveira, de 21 anos, foi localizado uma bucha de maconha e uma quantia de R$ 66,00.

Com base em denúncias, os militares encontraram escondido em um matagal, próximo à residência dele, 20 buchas de maconha, embaladas para comercialização, três pedras pequenas de crack também embaladas para venda e duas pedras maiores, além de balança de precisão e sacolas para embalar a droga.

No local, a polícia também deteu Ilson Pedro de Oliveira Vargas, de 18 anos, por estar associado à comercialização. Os dois e o material foram conduzidos à Delegacia de Alegre. Segundo a polícia, Jeanderson já foi preso por tráfico em 2018.

RIO NOVO DO SUL

Já em Rio Novo do Sul, a apreensão foi no bairro Santo Antônio, e a ação aconteceu após uma denúncia anônima. Um adolescente, de 15 anos, foi abordado com 40 pedras de crack, um cigarro de maconha e R$ 53,00, e uma mulher, de 22 anos, foi presa com 42 pedras de crack, 17 buchas de maconha e R$ 320,00. Os dois foram apresentados na Delegacia de Itapemirim.

CACHOEIRO

No município de Cachoeiro, um homem, de 24 anos, foi preso no bairro Maria Ortiz com um quilo de crack. De acordo com os militares, a abordagem ocorreu após o suspeito, que estava de moto, cair e tentar fugir. Além do crack, foi localizado uma bucha de maconha. O indivíduo e os materiais foram entregues na Delegacia de Cachoeiro.

