Home
>
Região Sul
>
Pesca clandestina: polícia apreende 20 quilos de peixe no ES

Pesca clandestina: polícia apreende 20 quilos de peixe no ES

Peixes foram doados a hospital público de Itapemirim e três homens foram encaminhados à delegacia

Gazeta Online

Publicado em 28 de julho de 2019 às 19:40

 - Atualizado há 6 anos

Policiais militares ambientais apreenderam, neste sábado (27) 20 quilos de peixe e encaminharam três suspeitos à delegacia após uma fiscalização próximo à foz do Rio Itapemirim, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. 

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

> Siri capixaba no ES é mais caro do que lagosta nos EUA

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes realizam policiamento ostensivo quando percorreram a área da lagoa Guanandy, em Itapemirim, e identificaram pesca irregular na região. 

Próximo à foz do manancial, os militares encontraram três homens pescando com recursos proibidos e usavam tarrafas sem autorização para a pesca. Foram recolhidos 20 quilos de peixes e os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itapemirim.

Eles foram autuados pelo crime previsto no artigo 34 da Lei 9.605/98 de crimes ambientais e a pena prevista para a infração é detenção de um a três anos ou multa.

A PM informou que os peixes apreendidos foram doados a hospital público de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais