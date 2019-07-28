Foram doados a hospital

Pesca clandestina: polícia apreende 20 quilos de peixe no ES

Peixes foram doados a hospital público de Itapemirim e três homens foram encaminhados à delegacia

Publicado em 28 de julho de 2019 às 19:40 - Atualizado há 6 anos

Policiais militares ambientais apreenderam, neste sábado (27) 20 quilos de peixe e encaminharam três suspeitos à delegacia após uma fiscalização próximo à foz do Rio Itapemirim, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes realizam policiamento ostensivo quando percorreram a área da lagoa Guanandy, em Itapemirim, e identificaram pesca irregular na região.

Próximo à foz do manancial, os militares encontraram três homens pescando com recursos proibidos e usavam tarrafas sem autorização para a pesca. Foram recolhidos 20 quilos de peixes e os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itapemirim.

Eles foram autuados pelo crime previsto no artigo 34 da Lei 9.605/98 de crimes ambientais e a pena prevista para a infração é detenção de um a três anos ou multa.

A PM informou que os peixes apreendidos foram doados a hospital público de Itapemirim.

