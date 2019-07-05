Home
Pé de eucalipto cai sobre casas durante corte irregular em Apiacá

Dona de uma das residências chegou a desmaiar, achando que os filhos, que brincavam no quintal, pudessem ter sido atingidos

Gazeta Online

Publicado em 5 de julho de 2019 às 20:08

 - Atualizado há 6 anos

“Graças a Deus, Deus nos deu um grande livramento”. Essas são as palavras de Andressa de Campos Xavier Souza, que teve a casa atingida por um eucalipto na tarde desta sexta-feira (05) em Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Um homem fazia o corte de eucaliptos em um morro, atrás da residência, quando uma das árvores caiu sobre duas casas. 

O acidente aconteceu por volta do meio-dia, na rua João Miranda, que fica na saída da cidade. A dona de casa conta que estava com os três filhos. “Dois filhos estavam do lado de fora brincando. Na hora passei mal e desmaiei. Meus vizinhos que ajudaram a me socorrer”, conta Andressa.

O tronco e os galhos do eucalipto atingiram o terraço e o muro da dona de casa e ainda atravessou uma das paredes da residência vizinha, afetando até móveis. “Passei mal, pois meus filhos, de 3 e 6 anos estavam lá fora e eu estava no terraço, estudando com outro filho de 13 anos. Na hora o barulho foi imenso e pensei que tinha caído sobre eles”, revela.

Imagens gravadas pelos moradores logo após o acidente mostram os danos. As duas famílias registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil. O responsável pela obra, segundo Andressa, compareceu ao local e afirmou que vai arcar com os prejuízos.

O secretário de Obras de Apiacá, Ivanildo Mendes de Oliveira, esteve no local. “Fomos para ajudar, mesmo não sendo nossa competência, fomos com a pá carregadeira para retirar a árvore. Retiramos os destroços para agilizar o trabalho. Foi uma imprudência, pois a árvore teria que estar amarrada com cabo de aço”, conta o secretário.

Ivanildo Mendes conta que esteve em contato com o responsável pelo terreno. Ele contou que saiu para fazer atendimento em outra cidade e deixou um funcionário no local. A orientação é para que ele não cortasse as árvores sozinho e ele teria descumprido.

