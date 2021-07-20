Pandemia acelerou tomadas de decisões e criou novas formas de venda e consumo

Gustavo Coelho sócio diretor da agência Conteúdo Crédito: Gustavo Coelho

Empresários de várias partes do mundo precisaram travar uma verdadeira guerra contra a Covid-19 para sobreviver e superar as dificuldades impostas pelo novo vírus. Com um cenário inédito e sem roteiro prévio, cada um buscou uma solução para garantir o seu lugar na mente do consumidor que também procurava formas de atravessar toda a tempestade provocada pelo novo coronavírus.

Para o publicitário Gustavo Coelho, a pandemia acelerou as tomadas de decisões por parte dos empresários. Algumas mudanças foram até de grandes proporções causando um impacto significativo no andamento das empresas. Tudo isso, mesmo sem saber o que aconteceria na semana seguinte. Foi necessário inovar e se adaptar.

“A pandemia criou um cenário de mudanças extremas de forma repentina. As mudanças, além de grandes, também apontavam para um cenário desconhecido. Creio que nesse período, o mais difícil foi criar soluções em um curto espaço de tempo em meio a escuridão do dia seguinte. Nosso maior desafio foi apresentar atitudes e novas idéias que determinariam como a marca se comportaria em meio a incerteza, e sem saber exatamente como os clientes reagiriam à elas”, disse Gustavo.

O caminho encontrado por muitos empresários que queriam driblar a crise e permanecer na memória do seu cliente foi de tentar a aproximação com o consumidor de modo virtual, criando alternativas de relacionamento, já que o atendimento convencional, dentro dos estabelecimentos, estava comprometido. Toda essa migração para a internet exigiu que empresas se adaptassem e priorizassem a sua digitalização.

O publicitário explica que entre todas as mudanças impostas pela pandemia, como o distanciamento e a necessidade de se manter mais em casa, a nova forma de consumir produtos e serviços é uma das que, provavelmente, deve permanecer mesmo após o controle da pandemia. Isso porque, segundo ele, marcas que antes tinham receio do mundo digital, hoje, apóiam suas vendas dentro das plataformas digitais disponíveis e já colhem os resultados, como permanecer na lembrança do consumidor que é bombardeado com milhares de opções diariamente.

“A necessidade do momento acelerou a tomada de decisões, que antes poderiam levar um tempo muito maior para acontecer. Maior presença digital e novos mecanismos de atendimento e venda, sem dúvida, vieram para ficar. Um exemplo disso são as vendas por meio de lives interativas, um consumo que já se mostrou sucesso e que com certeza se manterá. A digitalização das empresas impulsionada pelos novos hábitos de consumo gerados pela pandemia certamente permanecerão em nossa rotina”, explicou Gustavo.

Um dos fatores que sempre foi importante, e que tem sido tratado como essencial neste período, é a criatividade para inovar e se adaptar. O ato de transformar idéias novas e originais em realidade foi o que fez muitos negócios se manterem firmes e até mesmo a encontrar novas alternativas de renda. A dica de Gustavo, é que todos os empresários tenham o hábito de observar os detalhes para alcançar um maior potencial criativo e enxergar novas idéias. Ele garante que é preciso se manter observador e estar atento a novos modos de surpreender o público.

“Antes de empurrar uma venda, busque ser útil e empático com o seu público. Só assim você conseguirá construir a relevância necessária para atrair e fidelizar clientes. Entender este novo comportamento de consumo investindo na diferenciação e na utilização de novas ferramentas disponíveis, também são boas estratégias. Inovar é sempre uma boa ideia”, afirmou o publicitário.

Apesar de todos os desafios ainda enfrentados na economia, Gustavo acredita que todas as mudanças realizadas pelos empresários com o intuito de superar e oferecer novidades aos consumidores trarão bons resultados para os próximos anos, inclusive em garantir a fidelização do cliente.