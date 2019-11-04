Ossos humanos são encontrados expostos em cemitério no ES

A visita ao Cemitério Municipal de Muqui, no Sul do Estado, neste sábado (2), no feriado de Finados, foi diferente para quem chegou com interesse de visitar um ente querido. Uma imagem chamou a atenção pelos ossos humanos que estavam expostos junto de lixo.
Um visitante, que não quis se identificar, registrou e lamentou a situação do cemitério. Isso demonstra total descaso e falta de respeito com familiares dos munícipes diante da incerteza de que seus familiares permanecem sepultados em seus devidos jazigos, disse.
Ele contou ainda que os restos mortais estavam junto de lixos queimados em um canto do muro e pediu um posicionamento da prefeitura. A Prefeitura de Muqui informou que soube dessa situação no sábado (02) e que os restos mortais foram devolvidos ao túmulo de onde onde foram retirados.