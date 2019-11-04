Ossos humanos são encontrados expostos em cemitério no ES

Um visitante, que não quis se identificar, registrou e lamentou a situação do cemitério. Isso demonstra total descaso e falta de respeito com familiares dos munícipes diante da incerteza de que seus familiares permanecem sepultados em seus devidos jazigos, disse.

Ele contou ainda que os restos mortais estavam junto de lixos queimados em um canto do muro e pediu um posicionamento da prefeitura. A Prefeitura de Muqui informou que soube dessa situação no sábado (02) e que os restos mortais foram devolvidos ao túmulo de onde onde foram retirados.