Oito ocorrências de incêndio em vegetação em menos de 24h no Sul do ES

O Corpo de Bombeiros passou mais de doze horas combatendo os focos

Publicado em 16 de julho de 2019 às 15:18 - Atualizado há 6 anos

No município de Vargem Alta, nesta segunda-feira (16), o fogo se alastrou rápido e a área queimada fica bem próxima ao centro da cidade. Outro incêndio foi registrado às margens da BR 482, entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro e assustou quem passava na via.

Também nesta segunda-feira, em Anutiba, interior de Alegre, o fogo consumiu uma área de pastagem que, segundo o Corpo de Bombeiros, equivale a dois campos de futebol.

No bairro Alto Independência, em Cachoeiro, o fogo também chegou perto das casas e foram necessárias mais de três horas para combater as chamas. Além desses, foram registrados incêndios nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Morro das Andorinhas, São José do Frade, em Cachoeiro e São José das Torres, em Mimoso do Sul.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - Idaf informa que queimadas estão proibidas até dia 31 de outubro devido ao período mais seco do ano e depois desta data, somente com autorização do Instituto.

Com informações de Júnia Vasconcelos / TV Gazeta

