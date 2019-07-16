Oito ocorrências de incêndio em vegetação em menos de 24h no Sul do ES

Publicado em 16 de julho de 2019 às 15:18
As queimadas estão proibidas, mas os casos não param de aparecer no Sul do Estado. Em menos de 24h foram registradas pelo menos oito ocorrências de incêndio em vegetação nos municípios de Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Alegre e Mimoso do Sul. O Corpo de Bombeiros passou mais de doze horas combatendo os focos.
No município de Vargem Alta, nesta segunda-feira (16), o fogo se alastrou rápido e a área queimada fica bem próxima ao centro da cidade. Outro incêndio foi registrado às margens da BR 482, entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro e assustou quem passava na via.
Também nesta segunda-feira, em Anutiba, interior de Alegre, o fogo consumiu uma área de pastagem que, segundo o Corpo de Bombeiros, equivale a dois campos de futebol.
No bairro Alto Independência, em Cachoeiro, o fogo também chegou perto das casas e foram necessárias mais de três horas para combater as chamas. Além desses, foram registrados incêndios nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Morro das Andorinhas, São José do Frade, em Cachoeiro e São José das Torres, em Mimoso do Sul.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - Idaf informa que queimadas estão proibidas até dia 31 de outubro devido ao período mais seco do ano e depois desta data, somente com autorização do Instituto.
Com informações de Júnia Vasconcelos / TV Gazeta
