Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bizarro

Novilhas da raça Nelore caem de precipício e morrem em Castelo

Segundo o dono da propriedade rural, as cabeças de gado foram adquiridas no dia anterior; durante pastagem, caíram de um precipício

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 23:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 23:25
Crédito: Reprodução
Vinte e nove cabeças de gado morreram na manhã desta quinta-feira (02) em Barra Alegre, interior de Castelo, no Sul do Estado. Os animais estavam no pasto, mas caminharam até uma laje de pedra, escorregaram e caíram de um penhasco. O proprietário havia comprado e levado os animais até o curral no dia anterior.
> Técnica aumenta produção de leite no ES
O proprietário da fazenda, Geovani Dorigueto, filmou os animais mortos após o acidente. As imagens circularam pelas redes sociais e deixaram os moradores surpresos. Ele conta que era por volta das 7h, quando foi ao curral e abriu para os animais pastarem. Eles começaram a andar pelo pasto e começaram a descer, escorregar numa laje de pedra e os outros também foram, comenta.
VEJA VÍDEO
 
O dono conta que havia comprado as novilhas, da raça Nelore, em Presidente Kennedy, e estavam no local havia um dia apenas. A propriedade fica a 12 km do centro de Castelo. Apenas um animal sobreviveu, não seguindo o bando
Isso me surpreendeu. Tenho outras cabeças, mas isso nunca me aconteceu. Fiquei surpreso. Isso já aconteceu com um vizinho, mas há uns dois anos, conta com tristeza o produtor.
Dorigueto não soube precisar a altura do penhasco. Para não desperdiçar a carne, o dono do gado decidiu ligar para os vizinhos e doar. Rapidamente, muitos agricultores locais desossaram os animais no próprio pasto.
Novilhas da raça Nelore caem de precipício e morrem em Castelo
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados