Novilhas da raça Nelore caem de precipício e morrem em Castelo

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Vinte e nove cabeças de gado morreram na manhã desta quinta-feira (02) em Barra Alegre, interior de Castelo , no Sul do Estado. Os animais estavam no pasto, mas caminharam até uma laje de pedra, escorregaram e caíram de um penhasco. O proprietário havia comprado e levado os animais até o curral no dia anterior.

O proprietário da fazenda, Geovani Dorigueto, filmou os animais mortos após o acidente. As imagens circularam pelas redes sociais e deixaram os moradores surpresos. Ele conta que era por volta das 7h, quando foi ao curral e abriu para os animais pastarem. Eles começaram a andar pelo pasto e começaram a descer, escorregar numa laje de pedra e os outros também foram, comenta.

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O dono conta que havia comprado as novilhas, da raça Nelore, em Presidente Kennedy, e estavam no local havia um dia apenas. A propriedade fica a 12 km do centro de Castelo. Apenas um animal sobreviveu, não seguindo o bando

Isso me surpreendeu. Tenho outras cabeças, mas isso nunca me aconteceu. Fiquei surpreso. Isso já aconteceu com um vizinho, mas há uns dois anos, conta com tristeza o produtor.

Dorigueto não soube precisar a altura do penhasco. Para não desperdiçar a carne, o dono do gado decidiu ligar para os vizinhos e doar. Rapidamente, muitos agricultores locais desossaram os animais no próprio pasto.

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